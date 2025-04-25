Лидер Динамо оценил главную угрозу для команды в УПЛ

Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал поделился мыслями о дальнейшей борьбе за чемпионство в УПЛ. Несмотря на уверенную игру в последних матчах, футболист отметил, что команда ощущает давление от ближайших конкурентов.

Караваев подчеркнул, что "Динамо" не сбрасывает со счетов "Александрию", которая показывает уверенную игру в нынешнем сезоне, сообщает Xsport.

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Александр Караваев заявил, что каждый матч на финише чемпионата будет играть ключевую роль, особенно с учетом высокого уровня мотивации соперников. По мнению 32-летнего защитника, многие соперники выходят на поле в поединках "Динамо" выходят на поле с двойной мотивацией.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Что Караваев сказал о финише сезона

Впереди у "Динамо" решающая часть чемпионата, в том числе противостояние с донецким "Шахтером". Киевская команда сохраняет концентрацию и не забывает про "Александрию", которая остается опасным претендентом.

"Многие команды проводят против "Динамо" свои лучшие матчи. Мы это ощущаем это каждую неделю. И хотя одна удачная игра на эмоциях возможна, побеждает тот, кто показывает стабильность", — отметил Караваев.

Александр Караваев в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Опытный футболист выразил удовлетворение тем, что матч проходил во Львове, где команда смогла провести несколько дней на одном месте без лишних переездов — это дало "динамовцам" дополнительную возможность отдохнуть перед решающими поединками сезона.

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