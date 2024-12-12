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Караваєв зізнався, чому боїться матчу з Реалом Сосьєдадом

12 грудня 2024 10:45
Станіслав Костюк - Редактор
Караваєв пояснив, що допоможе Динамо не програв Реалу Сосьєдаду
Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Досвідчений футболіст київського "Динамо" Олександр Караваєв запевнив, що футболісти команди готуються до гри з "Реалом Сосьєдадом" у гарному, святковому настрої. Українська команда намагатиметься набрати свої перші очки у Лізі Європи.

Караваєв поділився думкою про майбутнього суперника команди в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

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У рамках 6 туру основного етапу Ліги Європи "Реал Сосьєдад" прийме в Іспанії київське "Динамо". Команда з Сан-Себастьяна посідає 14 місце у турнірній таблиці після того, як здобула дві перемоги при двох поразках та одній нічиїй. У "Динамо" останнє місце, кияни не набрали жодного очка та зуміли забити лише один гол у п'яти матчах.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв у грі. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Караваєв сказав про "Динамо"

Захисник "біло-синіх" підтвердив, що футболісти команди готуються до поєдинку у бойовому настрої. Вони докладно розібрали гру суперника, вивчили його сильні та слабкі сторони. Караваєв зазначив, що "Реал Сосьєдад" сильний користуючись з командної роботи, але і "динамівцям" є що протиставити іспанцям.

Караваєв чекає складний поєдинок, який стане іспитом і для нього, і для всієї київської команди. Олександр вважає, що якщо "Динамо" зіграє у свій найкращий футбол, то зуміє досягти прийнятного результату.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Караваєв Реал Сосьєдад

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