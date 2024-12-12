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Караваев признался, почему боится матча с Реалом Сосьедадом

12 декабря 2024 10:45
Станислав Костюк - Редактор
Караваев объяснил, что поможет Динамо не проиграл Реалу Сосьедаду
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Опытный футболист киевского "Динамо" Александр Караваев заверил, что футболисты команды готовятся к игре с "Реалом Сосьедадом" в хорошем, праздничном настроении. Украинская команда постарается набрать свои первые очки в Лиге Европы. 

Караваев поделился мнением о будущем сопернике команды в интервью официальному сайту "Динамо". 

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В рамках 6 тура основного этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" примет в Испании киевское "Динамо". Команда из Сан-Себастьяна занимает 14 место в турнирной таблице после того, как одержала две победы при двух поражениях и одной ничьей. У "Динамо" последнее место, киевляне не набрали ни одного очка и сумели забить лишь один гол в пяти матчах. 

Александр Караваев
Александр Караваев в игре. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Караваев сказал о "Динамо" 

Защитник "бело-синих" подтвердил, что футболисты команды готовятся к поединку в боевом настроении. Они подробно разобрали игру соперника, изучили его сильные и слабые стороны. Караваев отметил, что "Реал Сосьедад" силен за счет командной работы, но и "динамовцам" есть что противопоставить испанцам. 

Караваев ждет сложный поединок, который станет экзаменом и для него, и для всей киевской команды. Александр считает, что если "Динамо" сыграет в свой лучший футбол, то сумеет добиться приемлемого результата. 

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко может стать часть обмена игроками "Арсенала" и "Ювентуса". 

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спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Караваев Реал Сосьедад

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