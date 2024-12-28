Магнус Карлсен відмовився грати на ЧС з рапіду після санкцій ФІДЕ

Карлсен жорстко послав проросійське керівництво ФІДЕ
Норвезький гросмейстер, перший номер рейтингу Магнус Карлсен отримав проти себе санкції ФІДЕ на чемпіонаті світу з рапіду в Нью-Йорку. Як виявилось, він порушив дрес-код.
У коментарі TakeTakeTake Карлсен висловився про ситуацію, що сталася.
"FUCK YOU" @ MagnusCarlsen is out. pic.twitter.com/3QWZtBHCPL— Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) December 27, 2024
Чому Карлсен послав ФІДЕ
За словами кращого шахіста у світі, турнір склався для нього невдало: він зазначив, що грав нестабільно, припустився кількох помилок і не впорався з самоконтролем.
Гросмейстер розповів, що перед початком чемпіонату світу він поспішав, встигши лише переодягнутися в сорочку та піджак, але забув про джинси. Після однієї з партій йому попередили про необхідність змінити одяг, а також оштрафували за невідповідність дрес-коду.
Організатори заявили, що без дотримання правил Карлсена можуть зняти з жеребкування, якщо він не переодягнеться до третього раунду.
Карлсен спробував домовитися перенести перевдягання не наступний день, але його зобов'язали негайно змінити одяг.
Шахіст зізнався, що сприйняв це як принципове питання і вирішив відмовитися від подальшої участі. При цьому він зазначив, що не став подавати апеляцію, оскільки не вважає за потрібне боротися з рішенням організаторів.
Карлсен додав, що його терпіння до ФІДЕ і без того обмежене, тому він вважав за краще піти і не продовжувати боротьбу за титул чемпіона світу в бліці.
"Чесно кажучи, мій терпець до ФІДЕ і без того на межі, і це не викликає подиву. Якщо вони хочуть суворо дотримуватися своїх правил — будь ласка, мене це влаштовує. Моє рішення просте: я йду. А на їхню адресу скажу лише одне — нехай йдуть *****", — заявив Карлсен.
На чемпіонаті світу з рапіду Карлсен здобув три перемоги, чотири рази зіграв унічию та зазнав однієї поразки. У бліці він не зіграє.
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