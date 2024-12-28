Магнус Карлсен отказался играть на ЧМ по рапиду после санкций ФИДЕ

Магнус Карлсен. Фото: x.com/MagnusCarlsen

Норвежский гроссмейстер, первый номер рейтинга Магнус Карлсен получил против себя санкции ФИДЕ на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Как оказалось, он нарушил дресс-код.

В комментарии TakeTakeTake Карлсен высказался о произошедшей ситуации.

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Почему Карлсен послал ФИДЕ

По словам лучшего шахматиста в мире, турнир сложился для него неудачно: он отметил, что играл нестабильно, допустил несколько ошибок и не справился с самоконтролем.

Гроссмейстер рассказал, что перед началом чемпионата мира он торопился, успев только переодеться в рубашку и пиджак, но забыл о джинсах. После одной из партий ему сделали предупреждение о необходимости сменить одежду, а также оштрафовали за несоответствие дресс-коду.

Организаторы заявили, что без соблюдения правил Карлсена могут снять с жеребьевки, если он не переоденется до третьего раунда.

Карлсен попытался договориться перенести переодевание не следующий день, но его обязали сменить одежду немедленно.

Шахматист признался, что воспринял это как принципиальный вопрос и решил отказаться от дальнейшего участия. При этом он отметил, что не стал подавать апелляцию, так как не считает нужным бороться с решением организаторов.

Карлсен добавил, что его терпение к ФИДЕ и без того ограничено, поэтому он предпочел уйти и не продолжать борьбу за титул чемпиона мира в блице.

"Честно говоря, мое терпение к ФИДЕ и без того на пределе, и это не вызывает удивления. Если они хотят строго следовать своим правилам — пожалуйста, меня это устраивает. Мое решение простое: я ухожу. А в их адрес скажу лишь одно — пусть идут *****", — заявил Карлсен.

На чемпионате мира по рапиду Карлсен одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. В блице он не сыграет.

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