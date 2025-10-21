Відео
Карпати очолить ексфутболіст лондонського Арсеналу

Карпати очолить ексфутболіст лондонського Арсеналу

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 20:47
Оновлено: 21:07
Лужний може очолити Карпати у разі звільнення Лупашка
Нинішній головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" нестабільно почали цей сезон. При цьому, ще до першого туру їх вважали претендентами в ТОП-3.

У зв'язку з цим "Карпати" можуть звільнити Владислава Лупашка, повідомив портал Sport.ua.

Олег Лужний
Олег Лужний. Фото: Львівська асоціація футболу

"Карпати" очолить легендарний футболіст

Джерело повідомило, що керівництво "Карпат" наразі не планує кардинальних змін на тренерському містку і Лупашко залишиться мінімум до кінця першої частини сезону.

Однак, львів'яни невдовзі чекають на матчі з "Рухом", "ЛНЗ", "Кривбаса" та "Металіста 1925", де клуб може втратити очки. Серія невдач може змінити рішення власників клубу, і Лупашку попереджають: втрата очок загрожує наслідками.

У разі відставки головним кандидатом на посаду називають Олега Лужного — вихованця львівського футболу, екскапітана збірної України, київського "Динамо", ексгравця лондонського "Арсеналу".

Раніше Лужного вже сватали на місце Сергія Реброва в збірну України.

Наразі "Карпати" з 11 очками посідають 10-те місце в УПЛ після 9 турів.

Карпати футбол УПЛ Олег Лужний Владислав Лупашко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
