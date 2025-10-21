Видео
Видео

Главная Спорт Карпаты возглавит экс-футболист лондонского Арсенала

Карпаты возглавит экс-футболист лондонского Арсенала

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 20:47
обновлено: 21:07
Лужный может возглавить Карпаты в случае увольнения Лупашко
Нынешний главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" нестабильно начали текущий сезон. При этом, еще до первого тура их считали претендентами в ТОП-3.

В связи с этим "Карпаты" могут уволить Владислава Лупашко, сообщил портал Sport.ua.

Читайте также:
Олег Лужний
Олег Лужный. Фото: Львовская ассоциация футбола

"Карпаты" возглавит легендарный футболист

Источник сообщил, что руководство "Карпат" пока не планирует кардинальных изменений на тренерском мостике и Лупашко останется минимум до конца первой части сезона.

Однако, львовяне вскоре ждут матчи с "Рухом", "ЛНЗ", "Кривбасса" и "Металлиста 1925", где клуб может потерять очки. Серия неудач может изменить решение владельцев клуба, и Лупашку предупреждают: потеря очков чревата последствиями.

В случае отставки главным кандидатом на должность называют Олега Лужного — воспитанника львовского футбола, экс-капитана сборной Украины, киевского "Динамо", экс-игрока лондонского "Арсенала".

Ранее Лужного уже сватали на место Сергея Реброва в сборную Украины.

Сейчас "Карпаты" с 11 очками занимают 10-е место в УПЛ после 9 туров.

Карпаты футбол УПЛ Олег Лужный Владислав Лупашко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
