Лужный может возглавить Карпаты в случае увольнения Лупашко

Львовские "Карпаты" нестабильно начали текущий сезон. При этом, еще до первого тура их считали претендентами в ТОП-3.

В связи с этим "Карпаты" могут уволить Владислава Лупашко, сообщил портал Sport.ua.

Источник сообщил, что руководство "Карпат" пока не планирует кардинальных изменений на тренерском мостике и Лупашко останется минимум до конца первой части сезона.

Однако, львовяне вскоре ждут матчи с "Рухом", "ЛНЗ", "Кривбасса" и "Металлиста 1925", где клуб может потерять очки. Серия неудач может изменить решение владельцев клуба, и Лупашку предупреждают: потеря очков чревата последствиями.

В случае отставки главным кандидатом на должность называют Олега Лужного — воспитанника львовского футбола, экс-капитана сборной Украины, киевского "Динамо", экс-игрока лондонского "Арсенала".

Ранее Лужного уже сватали на место Сергея Реброва в сборную Украины.

Сейчас "Карпаты" с 11 очками занимают 10-е место в УПЛ после 9 туров.

