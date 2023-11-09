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Карпати підпишуть гравця Шахтаря, який запалював з Мудриком у Лізі чемпіонів

9 листопада 2023 14:40
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Агабекян Карен
редактор
Карпати підпишуть гравця Шахтаря, який запалював з Мудриком у Лізі чемпіонів
Мар'ян Швед. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лідер Першої ліги України з футболу "Карпати" готують трансфер зірки львівського футболу Мар’яна Шведа. Наразі гравець виступає в донецькому "Шахтарі".

Про це повідомив Telegram-канал "Бий-біжи".

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За інформацією джерела, "Карпати" можуть підписати 26-річного правого вінгера взимку, але невідомо, чи погодиться гравець на трансфер у Першу лігу. Розглядається й варіант щодо трансферу влітку 2024 року, коли клуб планує вийти до Української прем’єр-ліги

Очікується, що Швед перейде на правах оренди.

Швед є вихованцем львівських "Карпат" Петра Демінського та Ігоря Коломойського, які зникли з мапи професійного футболу. У 2015 році Мар’ян перейшов у іспанську "Севілью", але не зміг там заграти й через два роки повернувся у рідний клуб, де відіграв до 2017 року.

Швед у складі старих "Карпат" забив 23 голи та віддав 7 асистів у 55 матчах.

Вінгер також виступав у шотландському "Селтіку" та бельгійському "Мехелені". У 2022 році Мар’ян повернувся в Україну, де в "Шахтарі" став гравцем основного складу та яскраво виступав у Лізі чемпіонів минулого сезону. Але через травми футболіст грав все менше, а після відновлення місце основного гравця вже було зайняте Олександром Зубковим.

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