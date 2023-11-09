Лідер Дніпра-1 посилить склад львівських Карпат

Олексій Гуцуляк під час тренування. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Українська команда "Дніпро-1" може відпустити одного зі своїх футболістів до іншого клубу. Олексій Гуцуляк готується до трансферу на правах вільного агента.

У послугах півзахисника зацікавлені "Карпати", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Львівські "Карпати" продовжують цікавитись футболістами "Дніпра-1". Нещодавно клуб із Першої ліги намагався підписати Домінго Бланко, проте аргентинський півзахисник прийняв рішення змінити чемпіонат.

Олексій Гуцуляк у поєдинку УПЛ. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Трансфер Гуцуляка

"Карпати" мають намір запросити іншого хавбека "Дніпра-1". На цей раз йдеться про футболіста з українським паспортом. Олексій Гуцуляк може приєднатись до львівського клубу вже влітку наступного року.

Контракт 25-річного півзахисника з "Дніпром-1" діє до липня 2024 року. Новин про те, що йому буде запропоновано нову угоду, поки що немає. Таким чином "Карпати" можуть безкоштовно здобути досвідченого півзахисника, який уже виступав за львівську команду з 2014 до 2019 року.

Нинішнього сезону Олексій Гуцуляк зіграв у десяти поєдинках, забив чотири голи та зробив дві результативні передачі.

"Карпати" лідирують у Першій лізі та готуються до підвищення у класі.

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