В УПЛ "Полісся" та "Кривбас" не виявили сильнішого, "Дніпро-1" переміг Ротаня

Матч "Полісся" — "Кривбас". Фото: "Полісся"

У тринадцятому турі Української прем’єр-ліги пройшли три матчі. У найцікавішому із них "Полісся" приймало в Житомирі "Кривбас".

Також "Рух" зіграв з "Оболонню", а "Дніпро-1" протистояв "Олександрії", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Полісся" — "Кривбас"

У центральному матчі туру УПЛ зіграли перша та друга команди турнірної таблиці.

Ледь матч почався, як на третій хвилині через повітряну тривогу команди пішли в укриття на півтори години. Коли ж матч відновився, то Підопічні Юрія Вернидуба активніше провели перший тайм й на 39-й хвилині Кузик вивів їх вперед.

На початку другого тайму "Полісся" мало кращий вигляд. Спершу Аріельсон з-за меж штрафного майданчика не влучив по воротах, а потім Козак з тієї ж точки зрівняв рахунок.

Пропустив м’яч "Кривбас" забрав ініціативу й провів більшість часу в атаках аж до фінального свистка.

"Полісся" — "Кривбас" — 1:1

Голи: Козак, 54 — Кузик, 39

"Полісся": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Крушинський (Огіря, 75), Танковський — Янаков (Козак, 46), Аріелсон (Шастал, 83), Макуана.

"Кривбас": Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Татарков, 62, Прінс, 82) — Задерака, Дебелко (Приходько, 61), Д. Кузик (Блізніченко, 81) — Кожушко (Устименко, 90+1).

Попередження: Кожушко

"Рух" — "Оболонь"

У Львові "Рух" буд великим фаворитом матчу й їм вдалося забити на 3-й хвилині після удару юної зірки Квасниці.

Здавалося, що львів’яни мають ще забитий довести гру до своєї перемоги, оскільки суперник був не найкращій серії. Але на 37-й хвилині Суханов після пасу Слободяна зрівняв рахунок.

Початок другого тайму взагалі шокував "Рух", оскільки Краснопір вивів гостей вперед. Для форварда це вже третій гол в сезоні.

Після пропущеного голу "Рух" побіг відігруватись й зробив це лише на 83-й хвилині, коли забив Карабін, який за три хвилини до цього вийшов на заміну.

"Рух" – "Оболонь" — 2:2

Голи: Квасниця 3, Карабін 83 – Суханов 37, Краснопір 48

"Рух": Ледвій – Сич, Слюбік, Дідик, Роман – Едсон (Плюмен, 63), Сапуга, Квасниця, Рунич (Бренер, 51) – Пастух (Карабін, 80), Теслюк (Соломон-Отабор, 63)

"Оболонь": Кичак – Дубко, Карась, Лук'янчук – Осман, Косовський, Слободян (Груша, 60), Черненко (Фатєєв, 84), Прокопенко – Суханов (Вовкун, 78), Краснопір

Попередження: Слюбік, Едсон, Роман, Квасниця – Прокопенко, Вовкун

"Дніпро-1" — "Олександрія"

У протистоянні команди із верхньої частини турнірної таблиці та одного з аутсайдерів рахунок відкрили на 34-й хвилині після удару Філіппова. Після передачі у воротарський майданчик "Олександрії" він просто вніс м’яч у ворота.

Після голу Філіппова Гуцуляк забив шедевр індивідуальної майстерності, якій скасували через офсайд. Потів матч декілька разів переривався через повітряні тривоги, але гості так і не змогли зрівняти рахунок.

"Дніпро-1" — "Олександрія" — 1:0

Голи: Філіппов, 34

"Дніпро-1": Кінарейкін — Мірошніченко, Сарапій, Сваток, Адамюк — Рубчинський, Бабенко — Лєднєв (Пуріта, 88), Піхальонок, Гуцуляк — Філіппов (Вітінью, 80).

"Олександрія": Єрмаков — Копина, Савченко, Логінов (к), Скорко — Сігєєв — Шулянський (Базаєв, 84), Шостак (Пласка, 60), Смирний (Кулаковський, 60), Джевані — Погорілий (Андрейчук, 46).

Попередження: Сарапій — Скорко, Кулаковський

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