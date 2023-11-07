В УПЛ "Полесье" и "Кривбасс" не определили кто сильнее, "Днепр-1" победил Ротаня

Матч "Полесье" — "Кривбасс". Фото: "Полесье"

В тринадцатом туре Украинской премьер-лиги прошли три матча. В интереснейшем из них "Полесье" принимало в Житомире "Кривбасс".

Также "Рух" сыграл с "Оболонью", а "Днепр-1" противостоял "Александрии", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Полесье" — "Кривбасс"

В центральном матче тура УПЛ сыграли первая и вторая команды турнирной таблицы.

Едва матч начался, как на третьей минуте из-за воздушной тревоги команды ушли в укрытие на полтора часа. Когда же матч возобновился, то подопечные Юрия Вернидуба активнее провели первый тайм и на 39-й минуте Кузык вывел их вперед.

В начале второго тайма уже "Полесье" лучше смотрелось. Сначала Ариэльсон из-за пределов штрафной не попал по воротам, а затем Козак с той же точки сравнял счет.

Пропустивший мяч "Кривбасс" перехватил инициативу и провел большую часть времени в атаках до финального свистка.

"Полесье" — "Кривбасс" — 1:1

Голы: Казак, 54 — Кузык, 39

"Полесье": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушниренко, Крушинский (Огиря, 75), Танковский — Янаков (Козак, 46), Ариэлсон (Шастал, 83), Макуана.

"Кривбасс": Клищук — Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго — Бизимана, Илич (Татарков, 62, Прінс, 82) — Задерака, Дебелко (Приходько, 61), Д. Кузик (Близниченко, 81) — Кожушко (Устименко, 9 +1).

Предупреждение: Кожушко

"Рух" — "Оболонь"

Во Львове "Рух" был фаворитом матча, и им удалось забить на 3-й минуте после удара юной звезды Квасницы.

Казалось, что львовяне еще забьют и доведут игру до своей победы, поскольку соперник был не на лучшей серии. Но на 37-й минуте Суханов после паса Слободяна сравнял счет.

Начало второго тайма вообще шокировало "Рух", поскольку Краснопир вывел гостей вперед. Для форварда это уже третий гол в сезоне.

После пропущенного гола "Рух" побежал отыгрываться и сделал это лишь на 83-й минуте, когда забил Карабин, который за три минуты до этого вышел на замену.

"Рух" — "Оболонь" — 2:2

Голы: Квасница 3, Карабин 83 — Суханов 37, Краснопир 48

"Рух": Ледвий — Сыч, Слюбик, Дидик, Роман — Эдсон (Плюмен, 63), Сапуга, Квасница, Рунич (Бренер, 51) — Пастух (Карабин, 80), Теслюк (Соломон-Отабор, 63)

"Оболонь": Кичак — Дубко, Карась, Лукьянчук — Осман, Косовский, Слободян (Груша, 60), Черненко (Фатеев, 84), Прокопенко — Суханов (Вовкун, 78), Краснопир

Предупреждения: Слюбик, Эдсон, Роман, Квасница — Прокопенко, Вовкун

"Днепр-1" — "Александрия"

В противостоянии команды из верхней части турнирной таблицы и одного из аутсайдеров счет открыли на 34-й минуте после удара Филиппова. После передачи во вратарскую "Александрии" он просто внес мяч в ворота.

После гола Филиппова Гуцуляк забил шедевр индивидуального мастерства, которое было отменено из-за офсайда. Затем матч еще несколько раз прерывался из-за воздушных тревог, но гости не сравняли счет.

"Днепр-1" — "Александрия" — 1:0

Голы: Филиппов, 34

Днепр-1: Кинарейкин — Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк — Рубчинский, Бабенко — Леднев (Пурита, 88), Пихаленок, Гуцуляк — Филиппов (Витинью, 80).

Александрия: Ермаков — Копина, Савченко, Логинов (к), Скорко — Сигеев — Шулянский (Базаев, 84), Шостак (Пласка, 60), Смирный (Кулаковский, 60), Джевани — Погорелый (Андрейчук, 46).

Предупреждение: Сарапий — Скорко, Кулаковский

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