Головна Спорт Каррік підпише новий контракт із Манчестер Юнайтед

Каррік підпише новий контракт із Манчестер Юнайтед

Дата публікації: 5 травня 2026 10:03
Каррік залишається в Манчестер Юнайтед на постійній основі
Майкл Каррік святкує перемогу над "Ліверпулем". Фото: Reuters/Chris Radburn

Англійський "Манчестер Юнайтед" близький до продовження контракту з головним тренером Майклом Карріком. Керівництво клубу готує нову угоду для фахівця. Рішення пов'язане з результатами команди в поточному сезоні.

Карріку вдалося вивести "червоних дияволів" у Лігу чемпіонів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Ключовим фактором стала перемога над "Ліверпулем" із рахунком 3:2, яка дала змогу оформити путівку в ЛЧ. Також відзначається стабільна серія в чемпіонаті. Під керівництвом Майкла Карріка команда здобула 10 перемог у 14 матчах АПЛ. "Манчестер Юнайтед" піднявся на третє місце в таблиці.

Майкл Каррик
Майкл Каррік із Каземіро. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Роль Карріка та позиція гравців

У клубі враховують авторитет тренера всередині команди. Лідери складу, включно з Бруну Фернандешем та Гаррі Магуайром, підтримують продовження співпраці. Чинний контракт Карріка розрахований до кінця сезону. Очікується, що нову угоду буде запропоновано найближчим часом.

Майкл Каррік був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків тренера "Манчестер Юнайтед" 13 січня 2026 року. За короткий проміжок він встиг виправити частину помилок попереднього наставника Рубена Аморіма. Ігрова кар'єра Карріка частково теж пройшла на "Олд Траффорд", на якому він виступав з 2006 до 2018 роки.

Манчестер Юнайтед АПЛ Майкл Каррік
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
