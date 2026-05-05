Каррик остается в Манчестер Юнайтед на постоянной основе

Майкл Каррик празднует победу над "Ливерпулем". Фото: Reuters/Chris Radburn

Английский "Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с главным тренером Майклом Карриком. Руководство клуба готовит новое соглашение для специалиста. Решение связано с результатами команды в текущем сезоне.

Каррику удалось вывести "красных дьяволов" в Лигу чемпионов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Ключевым фактором стала победа над "Ливерпулем" со счетом 3:2, которая позволила оформить путевку в ЛЧ. Также отмечается стабильная серия в чемпионате. Под руководством Майкла Каррика команда одержала 10 побед в 14 матчах АПЛ. "Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в таблице.

Майкл Каррик с Каземиро. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Роль Каррика и позиция игроков

В клубе учитывают авторитет тренера внутри команды. Лидеры состава, включая Бруну Фернандеша и Гарри Магуайра, поддерживают продолжение сотрудничества. Действующий контракт Каррика рассчитан до конца сезона. Ожидается, что новое соглашение будет предложено в ближайшее время.

Майкл Каррик был назначен временным исполняющим обязанности тренера "Манчестер Юнайтед" 13 января 2026 года. За короткий промежуток он успел исправить часть ошибок предыдущего наставника Рубена Аморима. Игровая карьера Каррика частично тоже прошла на "Олд Траффорд", на котором он выступал с 2006 до 2018 годы.

