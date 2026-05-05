Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Каррик подпишет новый контракт с Манчестер Юнайтед

Каррик подпишет новый контракт с Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 10:03
Каррик остается в Манчестер Юнайтед на постоянной основе
Майкл Каррик празднует победу над "Ливерпулем". Фото: Reuters/Chris Radburn

Английский "Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с главным тренером Майклом Карриком. Руководство клуба готовит новое соглашение для специалиста. Решение связано с результатами команды в текущем сезоне. 

Каррику удалось вывести "красных дьяволов" в Лигу чемпионов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian

Ключевым фактором стала победа над "Ливерпулем" со счетом 3:2, которая позволила оформить путевку в ЛЧ. Также отмечается стабильная серия в чемпионате. Под руководством Майкла Каррика команда одержала 10 побед в 14 матчах АПЛ. "Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в таблице. 

Майкл Каррик
Майкл Каррик с Каземиро. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Роль Каррика и позиция игроков

В клубе учитывают авторитет тренера внутри команды. Лидеры состава, включая Бруну Фернандеша и Гарри Магуайра, поддерживают продолжение сотрудничества. Действующий контракт Каррика рассчитан до конца сезона. Ожидается, что новое соглашение будет предложено в ближайшее время. 

Майкл Каррик был назначен временным исполняющим обязанности тренера "Манчестер Юнайтед" 13 января 2026 года. За короткий промежуток он успел исправить часть ошибок предыдущего наставника Рубена Аморима. Игровая карьера Каррика частично тоже прошла на "Олд Траффорд", на котором он выступал с 2006 до 2018 годы.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE опубликовали кадры откровенной фотосессии Екатерины Усик в роскошном платье. 

Также Новини.LIVE сообщили о неприятной травме кикбоксера Рико Верхувена, который готовится к бою с Александром Усиком. 

 

Манчестер Юнайтед АПЛ Майкл Каррик
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации