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Касаткіна образилася на Світолину через відмову подати руку

5 червня 2023 12:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Касаткіна образилася на Світолину через відмову подати руку
Дарія Касаткіна під час матчу. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Російська тенісистка Дарія Касаткіна відреагувала на поразку від Еліни Світоліної на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. Українка знову не потиснула суперниці руку після гри.

Касаткіна на своїй сторінці у Twitter визнала, що її образила реакція українки.

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У 1/8 плей-офф "Ролан Гаррос" Еліна Світоліна у двох сетах обіграла одну з фавориток турніру Дарію Касаткіну. Спортсменки продемонстрували драматичний матч, під час якого українка кілька разів могла довести справу до розгрому.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Після перемоги Світолиної росіянка продемонструвала суперницю жест — піднятий вгору великий палець. Було помітно, що вона готова потиснути Еліні руку, але українка традиційно відмовилася від рукостискання із суперницею із Росії.

Заява Касаткіної

Касаткіна виявилася засмученою реакцією глядачів на її спробу подякувати Світоліній за добрий поєдинок. Дарія зазначила, що після всіх своїх поєдинків на "Ролан Гаррос" вона дякувала глядачам за підтримку і цінувала їх реакцію у відповідь.

Twitter Дарії Касаткіної
Заява Касаткіної. Фото: twitter.com/DKasatkina/

"Це було жахливо — піти з корту в такому стані. Еліна і я завжди з повагою ставилися один до одного. Впевнена, що не можна нести ненависть до маси. Треба залишатися найкращою версією себе навіть попри обставини", — написала Дарія Касаткіна.

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