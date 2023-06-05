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Касаткина обиделась на Свитолину из-за отказа подать руку

5 июня 2023 12:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Касаткина обиделась на Свитолину из-за отказа подать руку
Дарья Касаткина во время матча. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на поражение от Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Франции по теннису. Украинка снова не пожала сопернице руку после игры. 

Касаткина на своей странице в Twitter признала, что ее обидела реакция украинки. 

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В 1/8 плей-офф "Ролан Гаррос" Элина Свитолина в двух сетах обыграла одну из фавориток турнира Дарью Касаткину. Спортсменки продемонстрировали драматичный матч, по ходу которого украинка несколько раз могла довести дело до разгрома. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

После победы Свитолиной россиянка продемонстрировала соперницу жест — поднятый вверх большой палец. Было заметно, что она готова пожать Элине руку, но украинка традиционно отказалась от рукопожатия с соперницей из России. 

Заявление Касаткиной

Касаткина оказалась расстроенной реакцией зрителей на ее попытку поблагодарить Свитолину за хороший поединок. Дарья отметила, что после всех своих поединков на "Ролан Гаррос" она благодарила зрителей за поддержку и ценила их ответную реакцию. 

Twitter Дарьи Касаткиной
Заявление Касаткиной. Фото: twitter.com/DKasatkina/

"Это было ужасно — уйти с корта в таком состоянии. Элина и я всегда с уважением относились друг к другу. Уверена, что нельзя нести ненависть в массы. Надо оставаться лучшей версией себя даже несмотря на обстоятельства", — написала Дарья Касаткина. 

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