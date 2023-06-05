Касаткина обиделась на Свитолину из-за отказа подать руку

Дарья Касаткина во время матча. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на поражение от Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Франции по теннису. Украинка снова не пожала сопернице руку после игры.

Касаткина на своей странице в Twitter признала, что ее обидела реакция украинки.

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Элина Свитолина благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

После победы Свитолиной россиянка продемонстрировала соперницу жест — поднятый вверх большой палец. Было заметно, что она готова пожать Элине руку, но украинка традиционно отказалась от рукопожатия с соперницей из России.

Заявление Касаткиной

Касаткина оказалась расстроенной реакцией зрителей на ее попытку поблагодарить Свитолину за хороший поединок. Дарья отметила, что после всех своих поединков на "Ролан Гаррос" она благодарила зрителей за поддержку и ценила их ответную реакцию.

Заявление Касаткиной. Фото: twitter.com/DKasatkina/

"Это было ужасно — уйти с корта в таком состоянии. Элина и я всегда с уважением относились друг к другу. Уверена, что нельзя нести ненависть в массы. Надо оставаться лучшей версией себя даже несмотря на обстоятельства", — написала Дарья Касаткина.

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