Санті Касорла повернув Ов'єдо в Ла-Лігу вперше за 24 роки

Санті Касорла святкує гол. Фото: instagram.com/santicazorla/

В Іспанії сталося футбольне диво — "Ов'єдо" знову в Ла-Лізі. Один із найстаріших клубів країни повернувся в еліту через 24 роки.

Головним героєм цієї історії став 40-річний Санті Касорла, колись вихованець клубу та зірка "Арсеналу", а тепер — символ нової надії для "Ов'єдо". Саме його пенальті допоміг перевернути хід фінального матчу плей-оф, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Ов'єдо" пройшов важкий шлях: перемога над "Альмерією" у півфіналі, драматична дуель із "Мірандесом" у фіналі. У додатковий час усе вирішив гол Портільо, а Касорлу після матчу буквально носили на руках. Вболівальники раділи — "Ов'єдо" знову грає проти "Реала" та "Барси".

Друге життя Касорли на полі

Легендарний футболіст пережив 10 операцій і ледь не позбувся стопи. Лікарі попереджали про ампутацію, почався некроз, пересаджували шкіру. Але Санті вистояв та повернувся. Він грав у Катарі, але мріяв виступити за рідний клуб. Касорла отримує мінімальну зарплату, віддав іміджеві права і вклався в академію. Його внесок не тільки спортивний — це акт любові та вірності.

Санті Касорла на полі. Фото: instagram.com/santicazorla/

У 2012 році він з Матою та Мічу вже рятували клуб від банкрутства — тоді "Ов'єдо" продав акції фанатам по 10 євро, і в проєкт повірили тисячі людей по всьому світу. Тепер ця народна команда знову в Прімері.

Повернення боргу: Паунович та шлях нагору

Цікаво, що нинішній тренер Велько Паунович у 2001-му сам грав за "Ов'єдо", коли той вилетів із Ла Ліги. Тепер він повернув клуб назад. Його запросив особисто Касорла, і ставка спрацювала. Скромний, але амбітний тренер із досвідом у Мексиці та МЛС зумів зробити головне — дати клубу шанс мріяти.

Касорла поцілував дружину, як у кіно, і розчинився в морі синіх прапорів. Навіть якщо "Ов'єдо" потім знову вилетить, цей момент уже назавжди залишиться в іспанському футболі. Історія справжньої любові — до клубу, до міста, до гри.

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