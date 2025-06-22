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Главная Спорт Касорла вернул в Ла Лигу один из старейших клубов Испании

Касорла вернул в Ла Лигу один из старейших клубов Испании

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Дата публикации 22 июня 2025 11:31
Санти Касорла вернул Овьедо в Ла Лигу впервые за 24 года
Санти Касорла празднует гол. Фото: instagram.com/santicazorla/
Ключові моменти Вторая жизнь Касорлы на поле Возвращение долга: Паунович и путь наверх

В Испании случилось футбольное чудо — "Овьедо" снова в Ла Лиге. Один из старейших клубов страны вернулся в элиту спустя 24 года.

Главным героем этой истории стал 40-летний Санти Касорла, когда-то воспитанник клуба и звезда "Арсенала", а теперь — символ новой надежды для "Овьедо". Именно его пенальти помог перевернуть ход финального матча плей-офф, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Овьедо" прошел трудный путь: победа над "Альмерией" в полуфинале, драматичная дуэль с "Мирандесом" в финале. В дополнительное время все решил гол Портильо, а Касорлу после матча буквально носили на руках. Болельщики ликовали — "Овьедо" снова играет против "Реала" и "Барсы". 

Вторая жизнь Касорлы на поле

Легендарный футболист пережил 10 операций и едва не лишился стопы. Врачи предупреждали об ампутации, начался некроз, пересаживали кожу. Но Санти выстоял и вернулся. Он играл в Катаре, но мечтал выступить за родной клуб. Касорла получает минимальную зарплату, отдал имиджевые права и вложился в академию. Его вклад не только спортивный — это акт любви и верности. 

Санти Касорла
Санти Касорла на поле. Фото: instagram.com/santicazorla/

В 2012 году он с Матой и Мичу уже спасали клуб от банкротства — тогда "Овьедо" продал акции фанатам по 10 евро, и в проект поверили тысячи людей по всему миру. Теперь эта народная команда снова в Примере.

Возвращение долга: Паунович и путь наверх

Интересно, что нынешний тренер Велько Паунович в 2001-м сам играл за "Овьедо", когда тот вылетел из Ла Лиги. Теперь он вернул клуб обратно. Его пригласил лично Касорла, и ставка сработала. Скромный, но амбициозный тренер с опытом в Мексике и МЛС сумел сделать главное — дать клубу шанс мечтать.

Касорла поцеловал жену, как в кино, и растворился в море синих флагов. Даже если "Овьедо" потом снова вылетит, этот момент уже навсегда останется в испанском футболе. История настоящей любви — к клубу, к городу, к игре. 

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спорт футбол рекорд Испания Испанская Ла Лига
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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