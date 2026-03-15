Українець Казік завоював свою третю медаль Паралімпіади-2026

Олександр Казік (праворуч) під час лижних перегонів. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Український паралімпієць Олександр Казік завоював срібну медаль зимових Паралімпійських ігор 2026 року в лижних перегонах. Спортсмен став призером у перегонах на дистанції 20 кілометрів серед атлетів із порушенням зору. Українець протягом значної частини дистанції боровся за перемогу.

У підсумку Казік фінішував другим, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

У першій половині перегонів Олександр Казік йшов у щільній боротьбі за золоту медаль із представником США Джейком Едікоффом. Американський спортсмен зміг створити перевагу, проте українець не припинив боротьбу. На заключних кілометрах дистанції український паралімпієць помітно скоротив відставання від лідера.

Олександр Казік (ліворуч) зі своїм гідом Сергієм Кучерявим. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Перша медаль у лижних перегонах на Паралімпіаді

На останніх 1,4 кілометра дистанції українець зменшив розрив із 24 секунд до 7,2 секунди. Попри потужний фінішний ривок, цього виявилося недостатньо для перемоги. Проте результат дозволив 29-річному українцю піднятися на другу сходинку п'єдесталу.

Для Олександра Казіка ця нагорода стала першою паралімпійською медаллю саме в лижних перегонах. Раніше його найкращим результатом на Іграх було п'яте місце на середній дистанції на Паралімпіаді в Пекіні. На нинішньому турнірі спортсмен уже завоював три нагороди: "золото" та "срібло" в біатлонних перегонах, а також срібну медаль у лижній дисципліні.

