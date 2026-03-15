Збірна України бойкотує церемонію закриття Паралімпіади

Збірна України проігнорує церемонію закриття Паралімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 14:52
Паралімпійська збірна України на Іграх в Італії. Фото: скриншот Reuters

Українська делегація не візьме участі в церемонії закриття зимових Паралімпійських ігор-2026. Таке рішення ухвалила вся національна команда. Раніше представники України також не були присутні на церемонії відкриття турніру.

Українські спортсмени повністю відмовилися від участі в офіційних урочистостях Паралімпіади, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Причиною бойкоту стала присутність на Іграх спортсменів із Росії. Делегації цих країн беруть участь у змаганнях та присутні на офіційних заходах турніру. В українській команді визнали неможливою участь у церемоніях за таких умов.

Медальний залік Паралімпіади-2026
Медальний залік Паралімпіади-2026. Фото: скриншот

Україна продовжує боротьбу за нагороди

Незважаючи на відмову від участі в урочистих заходах, українські паралімпійці продовжують успішно виступати на змаганнях. Перше золото для країни на Іграх завоював біатлоніст Тарас Радь, який переміг у спринтерській гонці серед спортсменів класу сидячи. Олександра Кононова стала чемпіонкою біатлонного спринту в категорії стоячи, а Людмила Ляшенко виграла бронзову нагороду. У біатлоні серед спортсменів із порушенням зору українська команда посіла весь п'єдестал.

Станом на поточний момент збірна України посідає сьоме місце в загальному медальному заліку Паралімпіади. В активі команди 18 нагород: три золоті, сім срібних і вісім бронзових медалей. Лідером таблиці є збірна Китаю, другу позицію посідають США, а третє місце утримує команда Австрії. Паралімпійські ігри відбуваються з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, екснаставник збірної України Мирон Маркевич пояснив, чому ФК "Рух" може припинити існування.

Сергій Ребров знайшов несподівані заміни для травмованих лідерів "синьо-жовтих" на матч відбору на ЧС-2026. 

Італія спорт Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
