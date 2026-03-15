Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Украины проигнорирует церемонию закрытия Паралимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 14:52
Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады
Паралимпийская сборная Украины на Играх в Италии.

Украинская делегация не примет участия в церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр-2026. Такое решение было принято всей национальной командой. Ранее представители Украины также не присутствовали на церемонии открытия турнира.

Украинские спортсмены полностью отказались от участия в официальных торжествах Паралимпиады, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Причиной бойкота стало присутствие на Играх спортсменов из России. Делегации этих стран участвуют в соревнованиях и присутствуют на официальных мероприятиях турнира. В украинской команде сочли невозможным участие в церемониях при таких условиях. 

Медальный зачет Паралимпиады-2026
Медальный зачет Паралимпиады-2026. 

Украина продолжает борьбу за награды

Несмотря на отказ от участия в торжественных мероприятиях, украинские паралимпийцы продолжают успешно выступать на соревнованиях. Первое золото для страны на Играх завоевал биатлонист Тарас Радь, победивший в спринтерской гонке среди спортсменов класса сидя. Александра Кононова стала чемпионкой биатлонного спринта в категории стоя, а Людмила Ляшенко выиграла бронзовую награду. В биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения украинская команда заняла весь пьедестал.

По состоянию на текущий момент сборная Украины занимает седьмое место в общем медальном зачете Паралимпиады. В активе команды 18 наград: три золотые, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Лидером таблицы является сборная Китая, вторую позицию занимают США, а третье место удерживает команда Австрии. Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта.

Италия спорт Паралимпийские игры Паралимпийская сборная Украины Паралимпиада Паралимпийские игры-2026
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации