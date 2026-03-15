Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады

Паралимпийская сборная Украины на Играх в Италии. Фото: скриншот Reuters

Украинская делегация не примет участия в церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр-2026. Такое решение было принято всей национальной командой. Ранее представители Украины также не присутствовали на церемонии открытия турнира.

Украинские спортсмены полностью отказались от участия в официальных торжествах Паралимпиады, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Причиной бойкота стало присутствие на Играх спортсменов из России. Делегации этих стран участвуют в соревнованиях и присутствуют на официальных мероприятиях турнира. В украинской команде сочли невозможным участие в церемониях при таких условиях.

Медальный зачет Паралимпиады-2026. Фото: скриншот

Украина продолжает борьбу за награды

Несмотря на отказ от участия в торжественных мероприятиях, украинские паралимпийцы продолжают успешно выступать на соревнованиях. Первое золото для страны на Играх завоевал биатлонист Тарас Радь, победивший в спринтерской гонке среди спортсменов класса сидя. Александра Кононова стала чемпионкой биатлонного спринта в категории стоя, а Людмила Ляшенко выиграла бронзовую награду. В биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения украинская команда заняла весь пьедестал.

По состоянию на текущий момент сборная Украины занимает седьмое место в общем медальном зачете Паралимпиады. В активе команды 18 наград: три золотые, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Лидером таблицы является сборная Китая, вторую позицию занимают США, а третье место удерживает команда Австрии. Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта.

