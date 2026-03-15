Главная Спорт Казик выиграл третью награду Паралимпиады 2026 для Украины

Казик выиграл третью награду Паралимпиады 2026 для Украины

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 17:09
Украинец Казик завоевал свою третью медаль Паралимпиады-2026
Александр Казик (справа) во время лыжной гонки. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Украинский паралимпиец Александр Казик завоевал серебряную медаль зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках. Спортсмен стал призером в гонке на дистанции 20 километров среди атлетов с нарушением зрения. Украинец на протяжении значительной части дистанции боролся за победу.

В итоге Казик финишировал вторым, сообщает портал Новини.LIVE.

В первой половине гонки Александр Казик шел в плотной борьбе за золотую медаль с представителем США Джейком Эдикоффом. Американский спортсмен смог создать преимущество, однако украинец не прекратил борьбу. На заключительных километрах дистанции украинский паралимпиец заметно сократил отставание от лидера. 

Александр Казик
Александр Казик (слева) со своим гидом Сергеем Кучерявым. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Первая медаль в лыжных гонках на Паралимпиаде

На последних 1,4 километра дистанции украинец уменьшил разрыв с 24 секунд до 7,2 секунды. Несмотря на мощный финишный рывок, этого оказалось недостаточно для победы. Тем не менее результат позволил 29-летнему украинцу подняться на вторую ступень пьедестала.

Для Александра Казика эта награда стала первой паралимпийской медалью именно в лыжных гонках. Ранее его лучшим результатом на Играх было пятое место на средней дистанции на Паралимпиаде в Пекине. На нынешнем турнире спортсмен уже завоевал три награды: "золото" и "серебро" в биатлонных гонках, а также серебряную медаль в лыжной дисциплине. 

Напомним, ранее мы рассказали о легенде Паралимпийских игр Оксане Мастерс, которая родилась в Украине, но была вынуждена переехать в США. 

Молодая и перспективная украинская биатлонистка Валерия Дмитренко больше не сможет выступать в нынешнем сезоне. 

Италия спорт Лыжный спорт Паралимпийская сборная Украины Паралимпийские игры-2026 Александр Казик
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
