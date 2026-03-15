Украинец Казик завоевал свою третью медаль Паралимпиады-2026

Казик выиграл третью награду Паралимпиады 2026 для Украины
Украинский паралимпиец Александр Казик завоевал серебряную медаль зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках. Спортсмен стал призером в гонке на дистанции 20 километров среди атлетов с нарушением зрения. Украинец на протяжении значительной части дистанции боролся за победу.
В итоге Казик финишировал вторым, сообщает портал Новини.LIVE.
В первой половине гонки Александр Казик шел в плотной борьбе за золотую медаль с представителем США Джейком Эдикоффом. Американский спортсмен смог создать преимущество, однако украинец не прекратил борьбу. На заключительных километрах дистанции украинский паралимпиец заметно сократил отставание от лидера.
Первая медаль в лыжных гонках на Паралимпиаде
На последних 1,4 километра дистанции украинец уменьшил разрыв с 24 секунд до 7,2 секунды. Несмотря на мощный финишный рывок, этого оказалось недостаточно для победы. Тем не менее результат позволил 29-летнему украинцу подняться на вторую ступень пьедестала.
Для Александра Казика эта награда стала первой паралимпийской медалью именно в лыжных гонках. Ранее его лучшим результатом на Играх было пятое место на средней дистанции на Паралимпиаде в Пекине. На нынешнем турнире спортсмен уже завоевал три награды: "золото" и "серебро" в биатлонных гонках, а также серебряную медаль в лыжной дисциплине.
