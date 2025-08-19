Хабі Алонсо здивував реакцією на запитання про Ламіна Ямала

Хабі Алонсо з іронією відповів на запитання про Ламіна Ямала
Головний тренер мадридського "Реала" Хабі Алонсо став головним героєм пресконференції, коли журналісти торкнулися теми юного нападника "Барселони" Ламіна Ямаля. Наставник "вершкових" відповів із легкою іронією, що викликало посмішку в залі.
Іспанського фахівця запитали про те, який тиск відчуває футболіст, якому лише 18 років, повідомляє Diario AS.
Хабі Алонсо наголосив, що не береться судити про такі речі напряму, але визнав прогрес гравця, який уже став лідером як у клубі, так і в національній збірній.
Минулий сезон став для Ямаля проривним: він провів 55 матчів, відзначився 18 голами та 25 результативними передачами. Подібна статистика зробила його одним із найцінніших молодих гравців у Європі.
Що Хабі Алонсо сказав про лідера "Барселони"
Крім яскравої гри, Ямаль увійшов до числа номінантів на "Золотий м'яч"-2025. Це додало інтересу до його майбутнього і зробило кожну згадку про нього предметом обговорення у футбольних колах.
"Мені подобається спостерігати, як Ямаль розвивається. Він росте дуже швидко і вже показує зрілу гру. Але час великих зустрічей ще попереду. Подивимося, що буде далі. Зараз йому важливо зберігати спокій та продовжувати працювати. Тиск став частиною футболу, і він впорається", — заявив Хабі Алонсо.
