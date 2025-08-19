Відео
Головна Спорт Хабі Алонсо з іронією відповів на запитання про Ламіна Ямала

Хабі Алонсо з іронією відповів на запитання про Ламіна Ямала

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:17
Хабі Алонсо здивував реакцією на запитання про Ламіна Ямала
Ламін Ямаль під час матчу. Фото: Reuters/Francisco Ubilla

Головний тренер мадридського "Реала" Хабі Алонсо став головним героєм пресконференції, коли журналісти торкнулися теми юного нападника "Барселони" Ламіна Ямаля. Наставник "вершкових" відповів із легкою іронією, що викликало посмішку в залі.

Іспанського фахівця запитали про те, який тиск відчуває футболіст, якому лише 18 років, повідомляє Diario AS.

Реклама
Читайте також:

Хабі Алонсо наголосив, що не береться судити про такі речі напряму, але визнав прогрес гравця, який уже став лідером як у клубі, так і в національній збірній.

Минулий сезон став для Ямаля проривним: він провів 55 матчів, відзначився 18 голами та 25 результативними передачами. Подібна статистика зробила його одним із найцінніших молодих гравців у Європі.

Хаби Алонсо
Хабі Алонсо після гри. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Хабі Алонсо сказав про лідера "Барселони"

Крім яскравої гри, Ямаль увійшов до числа номінантів на "Золотий м'яч"-2025. Це додало інтересу до його майбутнього і зробило кожну згадку про нього предметом обговорення у футбольних колах.

"Мені подобається спостерігати, як Ямаль розвивається. Він росте дуже швидко і вже показує зрілу гру. Але час великих зустрічей ще попереду. Подивимося, що буде далі. Зараз йому важливо зберігати спокій та продовжувати працювати. Тиск став частиною футболу, і він впорається", — заявив Хабі Алонсо.

Нагадаємо, головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке пояснив, що йому сподобалося в дебютній грі Іллі Забарного.

Раймон Доменек вважає, що "Золотий м'яч" цього сезону має отримати не Усман Дембеле, а інший гравець "ПСЖ".

Показуємо, який вигляд має висхідна зірка українського спорту Дар'я Русаненко, яка виступає в пауерліфтингу.

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко готуються до вирішального етапу Діамантової ліги, в якому визначаться фіналістки турніру.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
