Хаби Алонсо удивил реакцией на вопрос о Ламине Ямале

Ламин Ямаль во время матча. Фото: Reuters/Francisco Ubilla

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо стал главным героем пресс-конференции, когда журналисты затронули тему юного нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля. Наставник "сливочных" ответил с легкой иронией, что вызвало улыбку в зале.

Испанского специалиста спросили о том, какое давление испытывает футболист, которому всего 18 лет, сообщает Diario AS.

Хаби Алонсо подчеркнул, что не берется судить о таких вещах напрямую, но признал прогресс игрока, который уже стал лидером как в клубе, так и в национальной сборной.

Минувший сезон стал для Ямаля прорывным: он провел 55 матчей, отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Подобная статистика сделала его одним из самых ценных молодых игроков в Европе.

Хаби Алонсо после игры. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Хаби Алонсо сказал о лидере "Барселоны"

Помимо яркой игры, Ямаль вошел в число номинантов на "Золотой мяч"-2025. Это добавило интереса к его будущему и сделало каждое упоминание о нем предметом обсуждения в футбольных кругах.

"Мне нравится наблюдать, как Ямаль развивается. Он растет очень быстро и уже показывает зрелую игру. Но время больших встреч еще впереди. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас ему важно сохранять спокойствие и продолжать работать. Давление стало частью футбола, и он справится", — заявил Хаби Алонсо.

