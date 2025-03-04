Хачеріді повернувся у футбол й підписав контракт з амбітним клубом

Хачеріді знайшов нову команду в 37 років
Колишній футболіст збірної України Євген Хачеріді не збирається завершувати кар'єру. Відомий футболіст повернувся до активних тренувань.
Найближчим часом Хачеріді знову зможе вийти на поле, повідомляє Instagram-акаунт клубу "Авангард".
Євген Хачеріді знайшов новий клуб через рік після того, як закінчився його контракт з аматорським "Штурмом" з Іванкова. Захисник, якому влітку виповниться 38 років, знову зможе виходити на поле.
Хачеріді підписав контракт з аматорським клубом "Авангард" із Лозової. Деталі угоди не розголошуються, але сам факт домовленості вже офіційно підтверджено.
Чим відомий Хачеріді
Вихованець запорізького футболу розкрив талант у луцькій "Волині" під керівництвом Віталій Кварцяного. Фізично сильний і тактично грамотний футболіст підписав контракт із київським "Динамо" 2007 року й провів у складі "біло-синіх" 11 років.
Головним недоліком Хачеріді вважалася його імпульсивність, через яку він часто сперечався з арбітрами, потрапляв у неприємні ситуації й отримував жовті та червоні картки. Це не завадило Євгену завоювати 8 титулів із "Динамо", зіграти 51 матч за збірну України та пізніше стати чемпіоном Греції у складі команди ПАОК.
Останнім часом Хачеріді працював скаутом у "Динамо". Невідомо, чи продовжить він поєднувати цю посаду з кар'єрою футболіста.
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