Хачериди вернулся в футбол и подписал контракт с амбициозным клубом

Евгений Хачериди во время разминки. Фото: УНИАН

Бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди не собирается завершать карьеру. Известный футболист вернулся к активным тренировкам.

В ближайшее время Хачериди снова сможет выйти на поле, сообщает Instagram-аккаунт клуба "Авангард".

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Евгений Хачериди нашел новый клуб спустя год после того, как истек его контракт с любительским "Штурмом" из Иванкова. Защитник, которому летом исполнится 38 лет, снова сможет выходить на поле.

Хачериди подписал контракт с любительским клубом "Авангард" из Лозовой. Детали соглашения не разглашаются, но сам факт договоренности уже официально подтвержден.

Евгений Хачериди в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Чем известен Хачериди

Воспитанник запорожского футбола раскрыл талант в луцкой "Волыни" под руководством Виталий Кварцяного. Физически сильный и тактически грамотный футболист подписал контракт с киевским "Динамо" в 2007 году и провел в составе "бело-синих" 11 лет.

Евгений Хачериди спорит с арбитром. Фото: УНИАН

Главным недостатком Хачериди считалась его импульсивность, из-за которой он часто спорил с арбитрами, попадал в неприятные ситуации и получал желтые и красные карточки. Это не помешало Евгению завоевать 8 титулов с "Динамо", сыграть 51 матч за сборную Украины и позже стать чемпионом Греции в составе команды ПАОК.

В последнее время Хачериди работал скаутом в "Динамо". Неизвестно, продолжит ли он совмещать эту должность с карьерой футболиста.

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