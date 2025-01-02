Хацкевич може повернутися в Україну та обійняти посаду у Поліссі

Олександр Хацкевич. Фото: "Динамо" Київ

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної Білорусі Олександр Хацкевич може повернутися до роботи в Україні. Чутки найчастіше циркулюють навколо житомирського "Полісся".

В інтерв'ю "Українському футболу" Хацкевичу довелося коментувати чутки про "Полісся".

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Хацкевич буде у "Поліссі"

Декілька місяців циркулюється інформація, що Хацкевич перейде в "Полісся" на посаду спортивного директора або радника президента клубу з питань спорту. Ці посади дозволять фахівцеві бути в курсі справ та у разі форс-мажору й замінити головного тренера Імада Ашура.

Хацкевич розповів, що зустрічався з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем, але відмовився розкривати деталі розмови.

"Давайте поки що залишимо це питання без коментарів. Я зустрічався з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем під час матчу Кубка України між житомирською командою та "Кривбасом", який відбувся 30 жовтня, і на цьому все", — сказав Хацкевич.

На цю мить в УПЛ "Полісся" посідає п'яте місце та відстає від зони єврокубків на чотири очки.

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