Хацкевич может вернуться в Украину и занять должность в Полесье

Александр Хацкевич. Фото: "Динамо" Киев

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Беларуси Александр Хацкевич может вернуться к работе в Украине. Слухи чаще всего циркулируют вокруг житомирского "Полесье".

В интервью "Украинскому футболу" Хацкевичу пришлось комментировать слухи о "Полесье".

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Хацкевич будет в "Полесье"

Несколько месяцев циркулируется информация, что Хацкевич перейдет в "Полесье" на должность спортивного директора или советника президента клуба по вопросам спорта. Эти должности позволят специалисту быть в курсе дел и в случае ЧП заменить главного тренера Имада Ашура.

Хацкевич рассказал, что встречался с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем, но отказался раскрывать детали раговора.

"Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев. Я встречался с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем во время матча Кубка Украины между житомирской командой и "Кривбассом", который состоялся 30 октября, и на этом все", — сказал Хацкевич.

На текущий момент в УПЛ "Полесье" занимает пятое место и отстает от зоны еврокубков на четыре очка.

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