Хаві веде переговори з топ-клубом з Англії

Хаві та його дружина Нурія. Фото: instagram.com/xavi/

Легендарний іспанський півзахисник та колишній тренер "Барселони" Хаві Ернандес опинився в центрі уваги футбольної Європи. Фахівець розглядає пропозиції одразу кількох топклубів, включно з представниками Англійської прем'єр-ліги.

Хаві відкритий до нових викликів за межами Іспанії й готовий приміряти на себе роль головного тренера в одній із найсильніших ліг світу, повідомляє Sun Football.

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Хаві Ернандес у 2025 році. Фото: instagram.com/xavi/

Головним козирем Хаві вважають уміння розвивати молоді таланти та будувати команду з акцентом на володіння м'ячем. Ці якості ідеально вписуються в концепцію низки англійських клубів, які зараз шукають свіжі ідеї та сильне ім'я на тренерському містку.

Куди піде Хаві?

У кулуарах ходять розмови про те, що керівництво одного з грандів АПЛ бачить у Хаві фігуру, здатну інтегрувати елементи філософії "Барселони" в реалії англійського футболу. Однак переговори поки що на ранній стадії, і конкуренцію клубам з Англії вже складають команди з Бундесліги, які також цікавляться іспанцем.

Хаві Ернандес у матчі ветеранів. Фото: instagram.com/xavi/

Важливим моментом стане питання трансферної підтримки - для Хаві це принциповий момент, оскільки він відомий своєю любов'ю до проєктів із сильною академією. Не виключено, що саме від цього фактора залежатиме його остаточний вибір.

Хаві завершив ігрову кар'єру 2019 року, а вже 2019-го очолив катарський "Аль-Садд". У 2021 році він став головним тренером "Барселони", з якою пропрацював майже чотири роки, вигравши Ла Лігу та низку національних трофеїв, а також виховавши нових зірок — Гаві та Педрі.

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