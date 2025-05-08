Хави ведет переговоры с топ-клубом из Англии

Хави и его жена Нурия. Фото: instagram.com/xavi/

Легендарный испанский полузащитник и бывший тренер "Барселоны" Хави Эрнандес оказался в центре внимания футбольной Европы. Специалист рассматривает предложения сразу нескольких топ-клубов, включая представителей Английской премьер-лиги.

Хави открыт к новым вызовам за пределами Испании и готов примерить на себя роль главного тренера в одной из сильнейших лиг мира, сообщает Sun Football.

Реклама

Читайте также:

Хави Эрнандес зарекомендовал себя как приверженец атакующего, осмысленного футбола, что делает его желанным кандидатом в глазах многих клубов Европы.

Хави Эрнандес в 2025 году. Фото: instagram.com/xavi/

Главным козырем Хави считают умение развивать молодые таланты и строить команду с акцентом на владение мячом. Эти качества идеально вписываются в концепцию ряда английских клубов, которые сейчас ищут свежие идеи и сильное имя на тренерском мостике.

Куда уйдет Хави?

В кулуарах ходят разговоры о том, что руководство одного из грандов АПЛ видит в Хави фигуру, способную интегрировать элементы философии "Барселоны" в реалии английского футбола. Однако переговоры пока на ранней стадии, и конкуренцию клубам из Англии уже составляют команды из Бундеслиги, также интересующиеся испанцем.

Хави Эрнандес в матче ветеранов. Фото: instagram.com/xavi/

Важным моментом станет вопрос трансферной поддержки — для Хави это принципиальный момент, поскольку он известен своей любовью к проектам с сильной академией. Не исключено, что именно от этого фактора будет зависеть его окончательный выбор.

Хави завершил игровую карьеру в 2019 году, а уже в 2019-м возглавил катарский "Аль-Садд". В 2021 году он стал главным тренером "Барселоны", с которой проработал почти четыре года, выиграв Ла Лигу и ряд национальных трофеев, а также воспитав новых звезд — Гави и Педри.

Напомним, жена Руслана Ротаня поделилась планами тренера о следующем этапе карьеры.

В мадридском "Реале" готовят неожиданное решение по поводу замены главного тренера.

Виктор Цыганков получит два предложения о переходе во время летнего трансферного окна.

Александр Шовковский может уйти из "Динамо" уже летом 2025 года.