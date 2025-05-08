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Главная Спорт Хави готовится к сенсационному переходу в АПЛ — детали

Хави готовится к сенсационному переходу в АПЛ — детали

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Дата публикации 8 мая 2025 15:47
Хави ведет переговоры с топ-клубом из Англии
Хави и его жена Нурия. Фото: instagram.com/xavi/

Легендарный испанский полузащитник и бывший тренер "Барселоны" Хави Эрнандес оказался в центре внимания футбольной Европы. Специалист рассматривает предложения сразу нескольких топ-клубов, включая представителей Английской премьер-лиги. 

Хави открыт к новым вызовам за пределами Испании и готов примерить на себя роль главного тренера в одной из сильнейших лиг мира, сообщает Sun Football.

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Хави Эрнандес зарекомендовал себя как приверженец атакующего, осмысленного футбола, что делает его желанным кандидатом в глазах многих клубов Европы. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес в 2025 году. Фото: instagram.com/xavi/

Главным козырем Хави считают умение развивать молодые таланты и строить команду с акцентом на владение мячом. Эти качества идеально вписываются в концепцию ряда английских клубов, которые сейчас ищут свежие идеи и сильное имя на тренерском мостике. 

Куда уйдет Хави?

В кулуарах ходят разговоры о том, что руководство одного из грандов АПЛ видит в Хави фигуру, способную интегрировать элементы философии "Барселоны" в реалии английского футбола. Однако переговоры пока на ранней стадии, и конкуренцию клубам из Англии уже составляют команды из Бундеслиги, также интересующиеся испанцем. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес в матче ветеранов. Фото: instagram.com/xavi/

Важным моментом станет вопрос трансферной поддержки — для Хави это принципиальный момент, поскольку он известен своей любовью к проектам с сильной академией. Не исключено, что именно от этого фактора будет зависеть его окончательный выбор. 

Хави завершил игровую карьеру в 2019 году, а уже в 2019-м возглавил катарский "Аль-Садд". В 2021 году он стал главным тренером "Барселоны", с которой проработал почти четыре года, выиграв Ла Лигу и ряд национальных трофеев, а также воспитав новых звезд — Гави и Педри. 

Напомним, жена Руслана Ротаня поделилась планами тренера о следующем этапе карьеры. 

В мадридском "Реале" готовят неожиданное решение по поводу замены главного тренера. 

Виктор Цыганков получит два предложения о переходе во время летнего трансферного окна. 

Александр Шовковский может уйти из "Динамо" уже летом 2025 года. 

спорт футбол Хави Эрнандес Тоттенхэм тренер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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