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Хесус Навас розповів, хто допоміг "Севільї" виграти Лігу Європи

1 червня 2023 06:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хесус Навас розповів, хто допоміг "Севільї" виграти Лігу Європи
Хесус Навас із кубком Ліги Європи. Фото: REUTERS/Marko Djurica
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан "Севільї" Хесус Навас прокоментував перемогу іспанської команди у фіналі Ліги Європи. "Нервіонці" виявилися сильнішими за італійську "Рому" в серії пенальті.

Футболіст присвятив тріумф уболівальникам та головному тренеру, повідомляє Marca.

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Іспанський півзахисник Хесус Навас провів на полі 94 хвилини у фіналі Ліги Європи. Гравець нервував на лаві запасних під час серії пенальті, яка виявилася успішною для його команди.

Севілья
"Севілья" святкує перемогу у Лізі Європи. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Історична перемога

"Севілья" виграла Лігу Європи всьоме. Хесус Навас взяв участь у чотирьох переможних для "нервіонців" розіграшах. 37-річний ветеран розповів, кому команда завдячує черговій перемозі.

"Нелегко знайти слова для того, щоб описати наші почуття. Здавалося, що цей сезон складеться невдало і нам захочеться викреслити його з пам'яті. А потім настала розв'язка у Лізі Європи.

Так, ми встигли знов. Команда боролася, ми грали один за одного. І для вболівальників також. Вони не відверталися від нас навіть у найважчі часи", — розповів Хесус Навас.

Доля Менділібара

Лідер "Севільї" підтвердив, що футболісти команди повністю довіряють головному тренеру. Менділібар став третім наставником "нервіонців" у сезоні, але зумів знайти підхід до гравців.

"Ми продемонстрували, що віримо в цього тренера. Він зробив фантастичну роботу і заслуговує на те, щоб залишитися в "Севільї". Ми хочемо разом відсвяткувати цей успіх", — заявив Хесус Навас.

Нагадаємо, наставник "Роми" Жозе Моурінью викинув медаль і розповів про своє майбутнє

Півзахисника Івана Ракитича визнано найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.

Хосе Луїс Менділібар прокоментував перемогу "Севільї" у фіналі Ліги Європи.

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