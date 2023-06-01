Хесус Навас розповів, хто допоміг "Севільї" виграти Лігу Європи
Капітан "Севільї" Хесус Навас прокоментував перемогу іспанської команди у фіналі Ліги Європи. "Нервіонці" виявилися сильнішими за італійську "Рому" в серії пенальті.
Футболіст присвятив тріумф уболівальникам та головному тренеру, повідомляє Marca.
Іспанський півзахисник Хесус Навас провів на полі 94 хвилини у фіналі Ліги Європи. Гравець нервував на лаві запасних під час серії пенальті, яка виявилася успішною для його команди.
Історична перемога
"Севілья" виграла Лігу Європи всьоме. Хесус Навас взяв участь у чотирьох переможних для "нервіонців" розіграшах. 37-річний ветеран розповів, кому команда завдячує черговій перемозі.
"Нелегко знайти слова для того, щоб описати наші почуття. Здавалося, що цей сезон складеться невдало і нам захочеться викреслити його з пам'яті. А потім настала розв'язка у Лізі Європи.
Так, ми встигли знов. Команда боролася, ми грали один за одного. І для вболівальників також. Вони не відверталися від нас навіть у найважчі часи", — розповів Хесус Навас.
Доля Менділібара
Лідер "Севільї" підтвердив, що футболісти команди повністю довіряють головному тренеру. Менділібар став третім наставником "нервіонців" у сезоні, але зумів знайти підхід до гравців.
"Ми продемонстрували, що віримо в цього тренера. Він зробив фантастичну роботу і заслуговує на те, щоб залишитися в "Севільї". Ми хочемо разом відсвяткувати цей успіх", — заявив Хесус Навас.
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