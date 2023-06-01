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Хесус Навас рассказал, кто помог "Севилье" выиграть Лигу Европы

1 июня 2023 06:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хесус Навас рассказал, кто помог "Севилье" выиграть Лигу Европы
Хесус Навас с кубком Лиги Европы. Фото: REUTERS/Marko Djurica
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан "Севильи" Хесус Навас прокомментировал победу испанской команды в финале Лиги Европы. "Нервионцы" оказались сильнее итальянской "Ромы" в серии пенальти. 

Футболист посвятил триумф болельщикам и главному тренеру, сообщает Marca

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Испанский полузащитник Хесус Навас провел на поле 94 минуты в финале Лиги Европы. Игрок нервничал на скамейке запасных во время серии пенальти, которая оказалась успешной для его команды. 

Севилья
"Севилья" празднует победу в Лиге Европы. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Историческая победа 

"Севилья" выиграла Лигу Европы в седьмой раз. Хесус Навас принял участие в четырех победных для "нервионцев" розыгрышах. 37-летний ветеран рассказал, кому команда обязана очередной победой. 

"Нелегко найти слова для того, чтобы описать наши чувства. Казалось, что этот сезон сложится неудачно и нам захочется вычеркнуть его из памяти. А потом наступила развязка в Лиге Европы. 

Да, мы сделали это снова. Команда сражалась, мы играли друг за друга. И для болельщиков тоже. Они не отворачивались от нас даже в самые тяжелые времена", — рассказал Хесус Навас. 

Судьба Мендилибара

Лидер "Севильи" подтвердил, что футболисты команды полностью доверяют главному тренеру. Мендилибар стал третьим наставником "нервионцев" в сезоне, но сумел найти подход к игрокам. 

"Мы продемонстрировали, что верим в этого тренера. Он проделал фантастическую работу и заслуживает того, чтобы остаться в "Севилье". Мы хотим вместе отпраздновать этот успех", — заявил Хесус Навас. 

Напомним, наставник "Ромы" Жозе Моуринью выбросил медаль и рассказал о своем будущем 

Полузащитник Иван Ракитич был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored. 

Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу "Севильи" в финале Лиги Европы. 

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