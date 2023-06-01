Хесус Навас рассказал, кто помог "Севилье" выиграть Лигу Европы

Хесус Навас с кубком Лиги Европы. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Капитан "Севильи" Хесус Навас прокомментировал победу испанской команды в финале Лиги Европы. "Нервионцы" оказались сильнее итальянской "Ромы" в серии пенальти.

Футболист посвятил триумф болельщикам и главному тренеру, сообщает Marca.

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"Севилья" празднует победу в Лиге Европы. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Историческая победа

"Севилья" выиграла Лигу Европы в седьмой раз. Хесус Навас принял участие в четырех победных для "нервионцев" розыгрышах. 37-летний ветеран рассказал, кому команда обязана очередной победой.

"Нелегко найти слова для того, чтобы описать наши чувства. Казалось, что этот сезон сложится неудачно и нам захочется вычеркнуть его из памяти. А потом наступила развязка в Лиге Европы.

Да, мы сделали это снова. Команда сражалась, мы играли друг за друга. И для болельщиков тоже. Они не отворачивались от нас даже в самые тяжелые времена", — рассказал Хесус Навас.

Судьба Мендилибара

Лидер "Севильи" подтвердил, что футболисты команды полностью доверяют главному тренеру. Мендилибар стал третьим наставником "нервионцев" в сезоне, но сумел найти подход к игрокам.

"Мы продемонстрировали, что верим в этого тренера. Он проделал фантастическую работу и заслуживает того, чтобы остаться в "Севилье". Мы хотим вместе отпраздновать этот успех", — заявил Хесус Навас.

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Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу "Севильи" в финале Лиги Европы.