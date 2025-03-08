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Хижняк став легендою ФБУ — чи візьме участь в чемпіонаті України

8 березня 2025 03:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Олександр Хижняк став легендою ФБУ, але поки що взяв паузу у спортивних змаганнях
Олександр Хижняк з бійцями ЗСУ. Фото: Олександр Хижняк
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Полтавський боксер Олександр Хижняк, який минулого року отримав олімпійську золоту медаль, був нагороджений званням "Легенда Федерації боксу України". Відповідне визнання та сертифікат він отримав під час гала-вечора ФБУ.

Про це повідомляє Telegram-канал LuckyPunch, який присвячений боксу.

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Як повідомляється, сертифікат про визнання Олександр отримав разом зі своїм батьком під час гала-вечора. 

Хижняк став легендою ФБУ — чи візьме участь в чемпіонаті України - фото 1
Олександр Хижняк отримує сертифікат про визнання легендою боксу ФБУ. Фото: LuckyPunch

Але, як стало відомо каналу, олімпійський чемпіон 2024 та срібний призер Олімпійських Ігор 2020 не буде брати участь у чемпіонаті України, який стартує у неділю в Одесі. Олександр поки взяв паузу після золота Парижу. 

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може подати у відставку наприкінці сезону.

Сергій Ребров може не допрацювати до кінця контракту з УАФ, його місце готується зайняти інший тренер.

У "Динамо" з'явилися кадрові проблеми, які можуть вплинути на шанси команди стати чемпіоном.

"Шахтар" припустився низки помилок на трансферному ринку, через що ускладнив завдання із завоювання титулів у цьому сезоні.

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