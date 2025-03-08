Олександр Хижняк став легендою ФБУ, але поки що взяв паузу у спортивних змаганнях

Олександр Хижняк з бійцями ЗСУ. Фото: Олександр Хижняк

Полтавський боксер Олександр Хижняк, який минулого року отримав олімпійську золоту медаль, був нагороджений званням "Легенда Федерації боксу України". Відповідне визнання та сертифікат він отримав під час гала-вечора ФБУ.

Про це повідомляє Telegram-канал LuckyPunch, який присвячений боксу.

Читайте також:

Які спортивні плани Олександра Хижняка

Як повідомляється, сертифікат про визнання Олександр отримав разом зі своїм батьком під час гала-вечора.

Олександр Хижняк отримує сертифікат про визнання легендою боксу ФБУ. Фото: LuckyPunch

Але, як стало відомо каналу, олімпійський чемпіон 2024 та срібний призер Олімпійських Ігор 2020 не буде брати участь у чемпіонаті України, який стартує у неділю в Одесі. Олександр поки взяв паузу після золота Парижу.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може подати у відставку наприкінці сезону.

Сергій Ребров може не допрацювати до кінця контракту з УАФ, його місце готується зайняти інший тренер.

У "Динамо" з'явилися кадрові проблеми, які можуть вплинути на шанси команди стати чемпіоном.

"Шахтар" припустився низки помилок на трансферному ринку, через що ускладнив завдання із завоювання титулів у цьому сезоні.