Александр Хижняк стал легендой ФБУ, но пока что взял паузу в спортивных соревнованиях

Александр Хижняк с бойцами ВСУ. Фото: Александр Хижняк

Полтавский боксер Александр Хижняк, который в прошлом году получил олимпийскую золотую медаль, был награжден званием "Легенда Федерации бокса Украины". Соответствующее признание и сертификат он получил во время гала-вечера ФБУ.

Об этом сообщает Telegram-канал LuckyPunch, который посвящен боксу.

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Как сообщается, сертификат о признании Александр получил вместе со своим отцом во время гала-вечера.

Александр Хижняк получает сертификат о признании легендой бокса ФБУ. Фото: LuckyPunch

Но, как стало известно каналу, олимпийский чемпион 2024 и серебряный призер Олимпийских Игр 2020 не будет участвовать в чемпионате Украины, который стартует в воскресенье в Одессе. Александр пока взял паузу после золота Парижа.

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