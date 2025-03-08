Александр Хижняк стал легендой ФБУ, но пока что взял паузу в спортивных соревнованиях

Хижняк стал легендой ФБУ — примет ли участие в чемпионате Украины
Полтавский боксер Александр Хижняк, который в прошлом году получил олимпийскую золотую медаль, был награжден званием "Легенда Федерации бокса Украины". Соответствующее признание и сертификат он получил во время гала-вечера ФБУ.
Об этом сообщает Telegram-канал LuckyPunch, который посвящен боксу.
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Как сообщается, сертификат о признании Александр получил вместе со своим отцом во время гала-вечера.
Но, как стало известно каналу, олимпийский чемпион 2024 и серебряный призер Олимпийских Игр 2020 не будет участвовать в чемпионате Украины, который стартует в воскресенье в Одессе. Александр пока взял паузу после золота Парижа.
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