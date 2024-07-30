Розклад олімпійських змагань на 30 липня. Де можна подивитися Олімпіаду-2024 безкоштовно.

Олександр Хижняк. Фото: RFE/RL

У вівторок, 30 липня, у Парижі відбудеться третій день змагань у літній Олімпіаді-2024. У різних видах спорту виступатиме й українська олімпійська збірна.

Про розклад спортивних подій на Олімпіаді-2024 на сьогодні повідомляє Tribuna.com.

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Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

Розклад спортивних змагань на 30 липня

О 9:00. Тріатлон, чоловіки, фінал — перенесено.

О 10:00. Стендова стрільба, трап, чоловіки: кваліфікація.

О 10:30. Стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів, мікст: матч за бронзу, фінал.

Об 11:00. Дзюдо, жінки до 63 кілограмів, чоловіки до 81 кілограмів.

Об 11:00. Настільний теніс, 1/16 фіналу, жінки — Маргарита Песоцька.

О 12:00. Бадмінтон, жінки — Поліна Бугрова.

О 12:00. Плавання, чоловіки, 200 метрів батерфляєм: кваліфікація — Денис Кесіль.

О 14:18. Стрільба з лука, чоловіки — Михайло Усач.

О 14:08. Плавання, естафета 4х200 м вільним стилем, чоловіки: кваліфікація.

О 14:30. Фехтування, командна шпага, жінки: кваліфікація — Джоан-Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова.

О 14:30. Настільний теніс, змішаний парний розряд: матч за бронзу.

Не раніше 14:30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки — Марта Костюк — Марія Саккарі.

Не раніше 14:30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки — Еліна Світоліна — Барбора Крейчикова.

Не раніше 17:30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки, пари: Костюк/ Ястремська — Шувей Се/ Чіа Ї Цао.

О 15:30. Настільний теніс, змішаний парний розряд: фінал.

О 16:00. Веслування, гребний слалом — Вікторія Ус.

О 16:30. Стендова стрільба, трап, чоловіки: фінал.

О 18:00. Футбол — Україна — Аргентина.

О 19:15. Спортивна гімнастика, командні змагання, жінки: фінал.

О 20:00. Регбі-7, жінки: матч за бронзу.

О 20:45. Регбі-7, жінки: фінал.

О 20:30. Фехтування, командна шпага, жінки: матч за бронзу.

О 21:30. Фехтування, командна шпага, жінки: фінал.

О 21:30. Плавання, фінали.

О 21:32. Бокс, 1/8 фіналу: Олександр Хижняк.

Нагадаємо, напередодні, у понеділок, 29 липня, українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Це перша медаль України на цьогорічних іграх.

Також ми повідомляли, що тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над Джессікою Пегулою у другому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024. Тепер вона у третьому раунді змагатиметься з Барборою Крейчіковою.



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