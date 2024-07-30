Расписание олимпийских соревнований на 30 июля — где можно посмотреть Олимпиаду-2024 бесплатно

Александр Хижняк. Фото: RFE/RL

Во вторник, 30 июля, в Париже состоится третий соревновательный день в летней Олимпиаде-2024. В разных видах спорта будет выступать и украинская олимпийская сборная.

О расписании спортивных событий на Олимпиаде-2024 на сегодня сообщает Tribuna.com.

Читайте также:

Когда и где смотреть выступления украинских спортсменов на Олимпиаде

Чтобы поддержать нашу сборную и посмотреть выступления участников соревнований, достаточно открыть сайт Суспільне Спорт, на котором будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования.

Расписание спортивных соревнований на 30 июля

В 9:00. Триатлон, мужчины, финал перенесен.

В 10:00. Стендовая стрельба, трап, мужчины: квалификация.

В 10:30. Стрельба, пневматический пистолет, 10 метров, микст: матч за бронзу, финал.

В 11:00. Дзюдо, женщины до 63 килограмм, мужчины до 81 килограмма.

В 11:00. Настольный теннис, 1/16 финала, женщины — Маргарита Песоцкая.

В 12:00. Бадминтон, женщины — Полина Бугрова.

В 12:00. Плавание, мужчины, 200 метров баттерфляем: квалификация — Денис Кесиль.

В 14:18. Стрельба из лука, мужчины — Михаил Усач.

В 14:08. Плавание, эстафета 4х200 метров. свободным стилем, мужчины: квалификация.

В 14:30. Фехтование, командная шпага, женщины: квалификация — Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Власть Харькова.

В 14:30. Настольный теннис, смешанный парный разряд: матч за бронзу.

Не ранее 14:30. Теннис, 1/8 финала, женщины — Марта Костюк — Мария Саккари.

Не ранее 14:30. Теннис, 1/8 финала, женщины — Элина Свитолина — Барбора Крейчикова.

Не раньше 17:30. Теннис, 1/8 финала, женщины, пары: Костюк/Ястремская — Шувэй Се/Чиа Цао.

В 15:30. Настольный теннис, смешанный парный разряд: финал.

В 16:00. Гребля, гребной слалом — Виктория Ус.

В 16:30. Стендовая стрельба, трап, мужчины: финал.

В 18:00. Футбол — Украина — Аргентина.

В 19:15. Спортивная гимнастика, командные соревнования, женщины: финал.

В 20:00. Регби-7, женщины: матч за бронзу.

В 20:45. Регби-7, женщины: финал.

В 20:30. Фехтование, командная шпага, женщины: матч за бронзу.

В 21:30. Фехтование, командная шпага, женщины: финал.

В 21:30. Плавание, финалы.

В 21:32. Бокс, 1/8 финала: Александр Хижняк.

Напомним, накануне в понедельник, 29 июля, украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Это первая медаль Украины на играх этого года.

Также мы сообщали, что теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Джессикой Пегулой во втором раунде одиночных соревнований Олимпиады-2024. Теперь она в третьем раунде сразится с Барборой Крейчиковой.



Расписание украинцев на Олимпийских играх — старт Хижняка и футбольный матч Украина — Аргентина