Четвертий день Олімпіади-2024: українці представлені в 11 видах спорту

Олімпійська збірна України з футболу. Фото: УАФ

На Олімпійських іграх в Парижі 30 липня стартує четвертий змагальний день. Українці будуть представлені в 11 видах спорту.

При цьому Україна боротиметься лише за один комплект медалей, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна в четвертий день Олімпійських ігор-2024

Змагальний день почнеться з 1/16 фіналу в настільному тенісі, де Україну представляє досвідчена Маргарита Песоцька. Початок змагань запланований на 11:00.

О 12:00 в бадмінтоні почне змагання Поліна Бугрова. В це же час Денис Кісіль спробує пройти кваліфікацію на 200 метрів батерфляєм у плаванні.

О 14:18 Михайло Усач стартує в стрільбі з лука.

Єдиним комплектом медалей, у змаганнях за який українці беруть участь 30 липня, є командна шпага. О 14:30 стартує кваліфікаціє, де нашу збірну представлять Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька та Влада Харькова.

В тенісі стартують матчі третього кола, де о 14:30 перша ракетка України Марта Костюк гратиме проти 8-ї в рейтингу WTA Марії Саккарі із Греції. Раніше тенісистки тричі грали один з одним і лише одна перемога була за киянкою.

О 16:00 має початися мат Еліни Світоліної проти 10-ї ракетки світу Барбори Крейчикової із Чехії. Єдиний їх матч відбувся в 2021-му році в Парижі на "Роланд Гаррос" й тоді українка програла.

В парному розряді о 19:00 розпочнеться матч другого кола, де Марта Костюк та Даяна Ястремська протистоятимуть Шувей Се та Чіа Ї Цао з Тайваня.

О 16:00 Вікторія Ус розпочне кваліфікацію в гребному слаломі в каное-одиночках.

Свій останній матч групового етапу футбольного турніру проведе збірна України. Суперником команди Руслана Ротаня о 18:00 стане команда Аргентини.

Останнім виступатиме срібний призер минулої Олімпіади з боксу Олександр Хижняк. Українець розпочне виступи з 1/8 фіналу. Початок — 21:32.

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