Четвертый день Олимпиады-2024: украинцы представлены в 11 видах спорта

Олимпийская сборная Украины по футболу Фото: УАФ

На Олимпийских играх в Париже 30 июля стартует четвертый соревновательный день. Украинцы будут представлены в 11 видах спорта.

При этом Украина будет бороться лишь за один комплект медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина в четвертый день Олимпийских игр-2024

Соревновательный день начнется с 1/16 финала в настольном теннисе, где Украину представляет опытная Маргарита Песоцкая. Начало соревнований запланировано на 11:00.

В 12:00 в бадминтоне начнет выступать Полина Бугрова. В это же время Денис Кисиль попытается пройти квалификацию на 200 метров баттерфляем в плавании.

В 14:18 Михаил Усач стартует в стрельбе из лука.

Единственным комплектом медалей, в соревнованиях за который украинцы принимают участие 30 июля, стала командная шпага. В 14:30 стартует квалификация, где нашу сборную представят Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Влада Харькова.

В теннисе стартуют матчи третьего круга, где в 14:30 первая ракетка Украины Марта Костюк будет играть против 8-й в рейтинге WTA Марии Саккари из Греции. Раньше теннисистки трижды играли друг с другом и только одна победа была за киевлянкой.

В 16:00 должен начаться матч Элины Светолиной против 10-й ракетки мира Барборы Крейчиковой из Чехии. Единственный их матч состоялся в 2021 году в Париже на "Роланд Гаррос" и тогда украинка проиграла.

В парном разряде в 19:00 начнется матч второго круга, где Марта Костюк и Даяна Ястремская будут противостоять Шувэй Се и Чиа Цао из Тайваня.

В 16:00 Виктория Ус начнет квалификацию в гребном слаломе в каноэ-одиночках.

Свой последний матч группового этапа футбольного турнира проведет сборная Украины. Соперником команды Руслана Ротаня в 18.00 станет команда Аргентины.

Последним будет выступать серебряный призер минувшей Олимпиады по боксу Александр Хижняк. Украинец начнет выступления с 1/8 финала. Начало — 21:32.

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