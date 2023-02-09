Руслан Маліновський розповів, як Марсель зумів перемогти ПСЖ

Українець пообіцяв не зупинятися на досягнутому результаті

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став героєм матчу 1/8 Кубку Франції. Його гол приніс "Марселю" перемогу над "ПСЖ".

Українець розповів, як "Марселю" вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру, повідомляє офіційний сайт команди.

29-річний Руслан Маліновський поступово стає лідером французького "Марселя". Минулими вихідними він забив дебютний гол за "Олімпік". На той раз це не принесло команді користі, оскільки вона програла з рахунком 1:3. Але через кілька днів точний удар українця приніс "Марселю" путівку до чвертьфіналу Кубка Франції.

🇺🇦⚽️🚀



What a 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿𝙄𝙀 від Ruslan Malinovskyi - the incredible matchwinner v PSG😍😍 #OMPSG | 2⃣ - 1⃣ | ⚪️🔵 pic.twitter.com/uBSiUUQbZq — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 8, 2023

Натхнення на гру

"Олімпік" вперше за 12 останніх матчів обіграв на "Велодромі" "ПСЖ", футболістам якого не вистачило швидкості без травмованого Кіліана Мбаппе.

"Протягом усього матчу і кілька годин після фінального свистка я був ніби пронизаний емоціями. Рівень адреналіну був дуже високий. Поєдинок вийшов неймовірним, атмосфера на стадіоні була фантастичною.

Знаю, що це одного із головних дербі Франції. Ми вийшли на поле із граничною мотивацією та хотіли подарувати вболівальникам свято. Здорово, що "Марсель" зумів це зробити", — розповів Руслан Маліновський.

Still buzzing from last night? Because WE ARE 😍 #OMPSG



pic.twitter.com/KCqJLZusxz — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 9, 2023

Перемога для вболівальників

Українець присвятив перемогу вболівальникам "Олімпіка", котрі протягом усього поєдинку відчайдушно гнали свою команду вперед. Вони весь матч співали пісні та підтримували рідну команду.

"Усі футболісти "Марселя" повністю виклалися на поле. Ні в кого не залишилося сил. Ми довели, що є одним цілим, командний дух дуже високий. Вдалося продемонструвати результат. Наступні перемоги не за горами", — пообіцяв Руслан Маліновський.

Нагадаємо, захисника збірної України Олександра Зінченка було визнано "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.

Донецький "Шахтар" підписав контракт із ще одним голкіпером збірної України. До "гірників" приєднався Дмитро Різник.