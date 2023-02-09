Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Хотіли подарувати свято вболівальникам": Руслан Маліновський прокоментував перемогу над "ПСЖ" arrow

"Хотіли подарувати свято вболівальникам": Руслан Маліновський прокоментував перемогу над "ПСЖ"

9 лютого 2023 10:49
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Руслан Маліновський розповів, як Марсель зумів перемогти ПСЖ
Українець пообіцяв не зупинятися на досягнутому результаті
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став героєм матчу 1/8 Кубку Франції. Його гол приніс "Марселю" перемогу над "ПСЖ".

Українець розповів, як "Марселю" вдалося пробитися до чвертьфіналу турніру, повідомляє офіційний сайт команди.

Читайте також:

29-річний Руслан Маліновський поступово стає лідером французького "Марселя". Минулими вихідними він забив дебютний гол за "Олімпік". На той раз це не принесло команді користі, оскільки вона програла з рахунком 1:3. Але через кілька днів точний удар українця приніс "Марселю" путівку до чвертьфіналу Кубка Франції.

Натхнення на гру

"Олімпік" вперше за 12 останніх матчів обіграв на "Велодромі" "ПСЖ", футболістам якого не вистачило швидкості без травмованого Кіліана Мбаппе.

"Протягом усього матчу і кілька годин після фінального свистка я був ніби пронизаний емоціями. Рівень адреналіну був дуже високий. Поєдинок вийшов неймовірним, атмосфера на стадіоні була фантастичною.

Знаю, що це одного із головних дербі Франції. Ми вийшли на поле із граничною мотивацією та хотіли подарувати вболівальникам свято. Здорово, що "Марсель" зумів це зробити", — розповів Руслан Маліновський.

Перемога для вболівальників

Українець присвятив перемогу вболівальникам "Олімпіка", котрі протягом усього поєдинку відчайдушно гнали свою команду вперед. Вони весь матч співали пісні та підтримували рідну команду.

"Усі футболісти "Марселя" повністю виклалися на поле. Ні в кого не залишилося сил. Ми довели, що є одним цілим, командний дух дуже високий. Вдалося продемонструвати результат. Наступні перемоги не за горами", — пообіцяв Руслан Маліновський.

Нагадаємо, захисника збірної України Олександра Зінченка було визнано "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.

Донецький "Шахтар" підписав контракт із ще одним голкіпером збірної України. До "гірників" приєднався Дмитро Різник.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:11 Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

14:06 Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

14:02 Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 14:10

Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

None 9 Лютий 14:06

Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

None 9 Лютий 14:02

Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

None 9 Лютий 13:53

В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB