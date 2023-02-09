Руслан Малиновский рассказал, как Марсель сумел победить ПСЖ

"Хотели подарить праздник болельщикам": Руслан Малиновский прокомментировал победу над "ПСЖ"
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал героем матча 1/8 Кубка Франции. Его гол принес "Марселю" победу над "ПСЖ".
Украинец рассказал, как "Марселю" удалось пробиться в четвертьфинал турнира, сообщает официальный сайт команды.
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29-летний Руслан Малиновский постепенно становится лидером французского "Марселя". На прошлых выходных он забил дебютный гол за "Олимпик". В тот раз это не принесло команде пользы, поскольку она проиграла со счетом 1:3. Но несколько дней спустя точный удар украинца принес "Марселю" путевку в четвертьфинал Кубка Франции.
🇺🇦⚽️🚀— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 8, 2023
What a 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿𝙄𝙀 from Ruslan Malinovskyi - the incredible matchwinner v PSG😍😍#OMPSG | 2⃣ - 1⃣ | ⚪️🔵pic.twitter.com/uBSiUUQbZq
Вдохновение на игру
"Олимпик" впервые за 12 последних матчей обыграл на "Велодроме" "ПСЖ", футболистам которого не хватило скорости в отсутствии травмированного Килиана Мбаппе.
"На протяжении всего матч и несколько часов после финального свистка я был словно пронизан эмоциями. Уровень адреналина был очень высок. Поединок получился невероятным, атмосфера на стадионе была фантастической.
Знаю, что это одного из главных дерби Франции. Мы вышли на поле с предельной мотивацией и хотели подарить болельщикам праздник. Здорово, что "Марсель" сумел это сделать", — рассказал Руслан Малиновский.
Still buzzing from last night? Because WE ARE 😍#OMPSG— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 9, 2023
pic.twitter.com/KCqJLZusxz
Победа для болельщиков
Украинец посвятил победу болельщикам "Олимпика", который на протяжении всего поединка отчаянно гнали свою команду вперед. Они весь матч пели песни и поддерживали родную команду.
"Все футболисты "Марселя" полностью выложились на поле. Ни у кого не осталось сил. Мы доказали, что является одним целым, командный дух очень высок. Удалось продемонстрировать результат. Следующие победы не за горами", — пообещал Руслан Малиновский.
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