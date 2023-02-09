Руслан Малиновский рассказал, как Марсель сумел победить ПСЖ

Украинец пообещал не останавливаться на достигнутом результате

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал героем матча 1/8 Кубка Франции. Его гол принес "Марселю" победу над "ПСЖ".

Украинец рассказал, как "Марселю" удалось пробиться в четвертьфинал турнира, сообщает официальный сайт команды.

29-летний Руслан Малиновский постепенно становится лидером французского "Марселя". На прошлых выходных он забил дебютный гол за "Олимпик". В тот раз это не принесло команде пользы, поскольку она проиграла со счетом 1:3. Но несколько дней спустя точный удар украинца принес "Марселю" путевку в четвертьфинал Кубка Франции.

🇺🇦⚽️🚀



What a 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿𝙄𝙀 from Ruslan Malinovskyi - the incredible matchwinner v PSG😍😍#OMPSG | 2⃣ - 1⃣ | ⚪️🔵pic.twitter.com/uBSiUUQbZq — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 8, 2023

Вдохновение на игру

"Олимпик" впервые за 12 последних матчей обыграл на "Велодроме" "ПСЖ", футболистам которого не хватило скорости в отсутствии травмированного Килиана Мбаппе.

"На протяжении всего матч и несколько часов после финального свистка я был словно пронизан эмоциями. Уровень адреналина был очень высок. Поединок получился невероятным, атмосфера на стадионе была фантастической.

Знаю, что это одного из главных дерби Франции. Мы вышли на поле с предельной мотивацией и хотели подарить болельщикам праздник. Здорово, что "Марсель" сумел это сделать", — рассказал Руслан Малиновский.

Still buzzing from last night? Because WE ARE 😍#OMPSG



pic.twitter.com/KCqJLZusxz — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 9, 2023

Победа для болельщиков

Украинец посвятил победу болельщикам "Олимпика", который на протяжении всего поединка отчаянно гнали свою команду вперед. Они весь матч пели песни и поддерживали родную команду.

"Все футболисты "Марселя" полностью выложились на поле. Ни у кого не осталось сил. Мы доказали, что является одним целым, командный дух очень высок. Удалось продемонстрировать результат. Следующие победы не за горами", — пообещал Руслан Малиновский.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале".

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с еще одним голкипером сборной Украины. К "горнякам" присоединился Дмитрий Ризнык.