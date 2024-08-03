Китайка отримала пропозицію руки та серця на Олімпіаді-2024

Китайка Хуан Яціонг отримала пропозицію руки й серця на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters

Після перемоги в бадмінтоні на Олімпіаді-2024 китайська спортсменка Хуан Яціонг отримала пропозицію руки та серця від свого партнера по команді Лю Ючена. Романтичний момент відбувся одразу після церемонії нагородження на арені в Парижі.

Про це повідомило видання India Today.

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Пропозиція руки та серця на Олімпіаді-2024

Після завоювання першої в Китаї золотої медалі з бадмінтону в змішаному парному розряді на Олімпіаді-2024 у Франції китайка Хуан Яціонг отримала пропозицію руки і серця. ЇЇ колега по команді Лю Ючен вийшов з обручкою і зробив пропозицію одразу після церемонії нагородження на бадмінтонній арені в Парижі.

"Для мене пропозиція дуже дивна, тому що я готувалася до гри. Сьогодні я олімпійський чемпіон, і мені зробили пропозицію, тому я не очікувала цього", — сказала Хуан.

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