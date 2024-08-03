Китайка получила предложение руки и сердца на Олимпиаде-2024

Китаянка Хуан Яционг получила предложение руки и сердца на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters

После победы в бадминтоне на Олимпиаде-2024, китайская спортсменка Хуан Яционг получила предложение руки и сердца от своего партнера по команде Лю Ючена. Романтический момент прошел сразу после церемонии награждения на арене в Париже.

Об этом сообщило издание India Today.

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Предложение руки и сердца на Олимпиаде-2024

После завоевания первой в Китае золотой медали по бадминтону в смешанном парном разряде на Олимпиаде-2024 во Франции китаянка Хуан Яционг получила предложение руки и сердца. Ее коллега по команде Лю Ючен вышел с кольцом и сделал предложение сразу после церемонии награждения на бадминтонной арене в Париже.

"Для меня предложение очень странное, потому что я готовилась к игре. Сегодня я олимпийский чемпион и мне сделали предложение, поэтому я не ожидала этого", — сказала Хуан.

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