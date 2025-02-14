Металіст 1925 підсилився капітаном збірної Албанії

Клуб Першої ліги підписав кращого молодого футболіста Албанії
Харківський "Металіст 1925" продовжує посилювати склад перед другою половиною сезону. Цього разу команда зміцнила свій півзахист.
Пресслужба українського клубу повідомила про трансфер капітана молодіжної збірної Албанії з футболу.
Посилення зі збірної Албанії
"Металіст 1925" оголосив про підписання албанського талановитого футболіста Еміра Рашицю, який виступає на позиції лівого півзахисника.
Попереднім клубом 20-річного футболіста був "Скендербеу", який продав гравця "Металісту 1925" за 300 тисяч євро.
"Металіст 1925" підписав контракт з правим вінгером на 3,5 роки. Албанець носитиме в новій команді футболку з 19-м номером.
Рашиця раніше ставав найкращим молодим гравцем чемпіонату Албанії і є капітаном молодіжної збірної.
У поточному сезоні вінгер у 24 матчах забив дев'ять голів і зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.
Нагадаємо, київське "Динамо" поставило космічний цінник на свого молодого таланта.
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