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Клуб Першої ліги підписав кращого молодого футболіста Албанії

14 лютого 2025 21:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Металіст 1925 підсилився капітаном збірної Албанії
Емір Рашиця. Фото: telegrafi.com
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Харківський "Металіст 1925" продовжує посилювати склад перед другою половиною сезону. Цього разу команда зміцнила свій півзахист.

Пресслужба українського клубу повідомила про трансфер капітана молодіжної збірної Албанії з футболу.

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Емір Рашиця. Фото: "Металіст 1925"

Посилення зі збірної Албанії

"Металіст 1925" оголосив про підписання албанського талановитого футболіста Еміра Рашицю, який виступає на позиції лівого півзахисника.

Попереднім клубом 20-річного футболіста був "Скендербеу", який продав гравця "Металісту 1925" за 300 тисяч євро.

"Металіст 1925" підписав контракт з правим вінгером на 3,5 роки. Албанець носитиме в новій команді футболку з 19-м номером.

Эмир Рашица
Емір Рашиця. Фото: "Металіст 1925"

Рашиця раніше ставав найкращим молодим гравцем чемпіонату Албанії і є капітаном молодіжної збірної.

У поточному сезоні вінгер у 24 матчах забив дев'ять голів і зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.

Эмир Рашица
Емір Рашиця. Фото: "Металіст 1925"

Нагадаємо, київське "Динамо" поставило космічний цінник на свого молодого таланта.

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