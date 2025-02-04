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Металіст 1925 в п'ять разів збільшить зарплату Калюжному — деталі

4 лютого 2025 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Калюжний перейде в Металіст 1925 і отримає значну надбавку
Іван Калюжний. Фото: "Олександрія"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Футболіст "Олександрії" та збірної України Іван Калюжний влітку змінить команду. Гравець перейде в "Металіст 1925" на правах вільного агента.

Наразі стала відомо зарплата футболіста. Інсайд повідомив журналіст Сергій Тищенко.

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Калюжним також цікавилась німецька "Герта", але Іван підписав попередній контракт з "Металістом 1925", за який він раніше грав. До того ж футболіст повернеться в рідний Харків.

Иван Калюжный
Іван Калюжний. Фото: "Олександрія"

Скільки зароблятиме Калюжний

Стосовно зарплатні Калюжного в "Олександрії", джерела зазвичай називали її найнижчою в команді.

Тищенко заявив, що в "Металісті 1925" зарплатня Івана виросте в п’ять разів та складе 30 тисяч доларів у місяць.

При цьому Калюжний отримає підписний бонус в розмірі його річної зарплатні.

Цього сезону Калюжний зіграв у 16 матчах, де забив гол та зробив асист. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,2 млн євро.

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