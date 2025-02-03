Калюжний обрав Металіст 1925, відмовившись від варіантів за кордоном

Іван Калюжний. Фото: УАФ

Опорний півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний знайшов нову команду. У гравця залишилось пів року за контрактом з нинішнім клубом, і він його вирішив не продовжувати.

Про новий клуб Калюжного повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Новий клуб Калюжного

За інформацією джерела, попри варіанти за кордоном з англійським "Плімутом" та німецькою "Гертою", гравець збірної України вибрав "Металіст 1925" з Першої ліги.

Джерело стверджує, що Калюжний підписав попередній контракт з харків’янами та влітку перейде в клуб на правах вільного агента. Другу половину сезону він дограє в "Олександрії".

Іван Калюжний з нагородою "Лева матчу". Фото: УАФ

Калюжний цього сезону зіграв 16 матчів, де забив один гол та зробив асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,2 млн євро.

Калюжний є вихованцем "Металіста" та київського "Динамо". Він раніше грав у "Металісті 1925", "Руху", ісландському "Кефлавіку", індійському "Керала Бластерс" та в ЛНЗ.

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