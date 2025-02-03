Калюжный выбрал Металлист 1925, отказавшись от вариантов за рубежом

Иван Калюжный. Фото: УАФ

Опорный полузащитник "Александрии" Иван Калюжный нашел новую команду. У игрока осталось полгода по контракту с нынешним клубом, и он решил его не продлевать.

О новом клубе Калюжного сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Новый клуб Калюжного

По информации источника, несмотря на варианты за рубежом с английским "Плимутом" и немецкой "Гертой", игрок сборной Украины выбрал "Металлист 1925" из Первой лиги.

Источник утверждает, что Калюжный подписал предварительный контракт с харьковчанами и летом перейдет в клуб на правах свободного агента. Вторую половину сезона он доиграет в "Александрии".

Иван Калюжный с наградой "Льва матча". Фото: УАФ

Калюжный в этом сезоне сыграл 16 матчей, где забил один гол и сделал ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,2 млн евро.

Калюжный является воспитанником "Металлиста" и киевского "Динамо". Он ранее играл в "Металлисте 1925", "Рухе", исландском "Кефлавике", индийском "Керал Бластерс" и в ЛНЗ.

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