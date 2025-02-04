Калюжный перейдет в Металлист 1925 и получит значительную прибавку

Иван Калюжный. Фото: "Александрия"

Футболист "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный летом сменит команду. Игрок перейдет в "Металлист 1925" на правах свободного агента.

Сейчас стала известна зарплата футболиста. Инсайдом поделился журналист Сергей Тищенко.

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Калюжным также интересовалась немецкая "Герта", но Иван подписал предыдущий контракт с "Металлистом 1925", за который он ранее играл. К тому же футболист вернется в родной Харьков.

Иван Калюжный. Фото: "Александрия"

Сколько будет зарабатывать Калюжный

Относительно зарплаты Калюжного в "Александрии", источники обычно называли ее самой низкой в команде.

Тищенко заявил, что в "Металлисте 1925" зарплата Ивана вырастет в пять раз и составит 30 тысяч долларов в месяц.

При этом Калюжный получит подписной бонус в размере его годовой зарплаты.

В этом сезоне Калюжный сыграл в 16 матчах, где забил гол и сделал ассист. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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