Металлист 1925 усилился капитаном сборной Албании

Эмир Рашица. Фото: telegrafi.com

Харьковский "Металлист 1925" продолжает усиливать состав перед второй половиной сезона. На этот раз команда укрепила свою полузащиту.

Пресс-служба украинского клуба сообщила о трансфере капитана молодежной сборной Албании по футболу.

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Эмир Рашица. Фото: "Металлист 1925"

Усиление из сборной Албании

"Металлист 1925" объявил о подписании албанского талантливого футболиста Эмира Рашицу, который выступает на позиции левого полузащитника.

Предыдущим клубом 20-летнего футболиста был "Скендербеу", который продал игрока "Металлисту 1925" за 300 тысяч евро.

"Металлист 1925" подписал контракт с правым вингером на 3,5 года. Албанец будет носить в новой команде футболку с 19-м номером.

Эмир Рашица. Фото: "Металлист 1925"

Рашица ранее становился лучшим молодым игроком чемпионата Албании и является капитаном молодежной сборной.

В текущем сезоне вингер в 24 матчах забил девять голов и сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Эмир Рашица. Фото: "Металлист 1925"

Напомним, киевское "Динамо" поставило космический ценник на своего молодого таланта.

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