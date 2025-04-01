Лідс і Фулгем хочуть підписати Ваната наступного літа

Владислав Ванат святкує гол у ворота "Руха". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" влітку можуть покинути лідери команди. У Віталія Буяльського завершується контракт, а Микола Шапаренко, Володимир Бражко та Владислав Ванат очікують на трансфер.

Про можливий трансфер Ваната розповіли в ефірі "ТаТоТаке".

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Ванат став ціллю англійських клубів

За інформацією джерела, один із лідерів Чемпіоншипу "Лідс" майже розв'язав питання виходу в Англійську прем’єр-лігу і шукає підсилення на наступний сезон.

Наразі Ванат знаходиться в переліку гравців, яких "Лідс" розглядає. Подібна ситуація для Владислава й з "Фулгемом".

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Раніше інтерес до Ваната також приписували "Вест Гему", "Брентфорду" та "Вулвергемптону.

Ванат цього сезону зіграв за "Динамо" в 35 матчах, де забив 17 м’ячів та зробив п’ять асистів. Всього за киян у Владислава 44 голи та 18 асистів в 12 матчах.

Чинний контракт Ваната з "Динамо" діє до 30 червня 2027 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 11 млн євро.

Нагадаємо, Ігор Циганик повідомив, що буде з київським "Динамо", якщо брати Суркіси підуть з клубу.

Також Циганик підтвердив, що в юнацькій збірній проти Артема Степанова застосовували силу.

Збірна України хоче натуралізувати бразильського лідера "Шахтаря".

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