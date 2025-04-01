Лідс і Фулгем хочуть підписати Ваната наступного літа

Клуби Англійської прем’єр-ліги влітку планують підписати Ваната
Київське "Динамо" влітку можуть покинути лідери команди. У Віталія Буяльського завершується контракт, а Микола Шапаренко, Володимир Бражко та Владислав Ванат очікують на трансфер.
Про можливий трансфер Ваната розповіли в ефірі "ТаТоТаке".
Ванат став ціллю англійських клубів
За інформацією джерела, один із лідерів Чемпіоншипу "Лідс" майже розв'язав питання виходу в Англійську прем’єр-лігу і шукає підсилення на наступний сезон.
Наразі Ванат знаходиться в переліку гравців, яких "Лідс" розглядає. Подібна ситуація для Владислава й з "Фулгемом".
Раніше інтерес до Ваната також приписували "Вест Гему", "Брентфорду" та "Вулвергемптону.
Ванат цього сезону зіграв за "Динамо" в 35 матчах, де забив 17 м’ячів та зробив п’ять асистів. Всього за киян у Владислава 44 голи та 18 асистів в 12 матчах.
Чинний контракт Ваната з "Динамо" діє до 30 червня 2027 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 11 млн євро.
Нагадаємо, Ігор Циганик повідомив, що буде з київським "Динамо", якщо брати Суркіси підуть з клубу.
Також Циганик підтвердив, що в юнацькій збірній проти Артема Степанова застосовували силу.
Збірна України хоче натуралізувати бразильського лідера "Шахтаря".
Київське "Динамо" влітку може втратити Миколу Шапаренка, за яким слідкують клуби з Німеччини.
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