Лидс и Фулхэм хотят подписать Ваната следующим летом

Владислав Ванат празднует гол в ворота "Руха". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" летом могут покинуть лидеры команды. У Виталия Буяльского завершается контракт, а Николай Шапаренко, Владимир Бражко и Владислав Ванат ожидают трансфер.

О возможном трансфере Ваната рассказали в эфире "ТаТоТаке".

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Ванат стал целью английских клубов

По информации источника, один из лидеров Чемпионшипа "Лидс" почти решил вопрос выхода в Английской премьер-лигe и ищет усиление на следующий сезон.

Сейчас Ванат находится в перечне игроков, которых "Лидс" рассматривает. Подобная ситуация для Владислава и с "Фулхэмом".

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Ранее интерес к Ванату также приписывали "Вест Хэму", "Брентфорду" и "Вулверхэмптону".

Ванат в этом сезоне сыграл за "Динамо" в 35 матчах, где забил 17 мячей и сделал пять ассистов. Всего за киевлян у Владислава 44 гола и 18 ассистов в 12 матчах.

Действующий контракт Ваната с "Динамо" действует до 30 июня 2027 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 11 млн евро.

Напомним, Игорь Цыганык сообщил, что будет с киевским "Динамо", если братья Суркисы уйдут из клуба.

Также Цыганык подтвердил, что в юношеской сборной против Артема Степанова применяли силу.

Сборная Украины хочет натурализовать бразильского лидера "Шахтера".

Киевское "Динамо" летом может потерять Николая Шапаренко, за которым следят клубы из Германии.