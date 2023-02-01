Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів

В АПЛ не прийнято собі відмовляти у купівлі нових гравців

Клуби англійської Прем'єр-ліги підійшли з серйозністю до проблеми посилення складів напередодні другої половини поточного сезону. Грошей на новачків не шкодували ні гранди, ні скромніші команди.

В АПЛ був зафіксований новий рекорд із витрат на гравців, повідомляє Football Daily.

Англійські клуби залишаються щедрими покупцями на трансферному ринку. Навіть узимку, коли кількість переходів футболістів значно менша, ніж улітку, вони готові запрошувати зірок світового футболу.

У січні 2023 року команди АПЛ встановили новий рекорд із витрат на придбання нових футболістів. Загалом на новачків було витрачено 780 млн фунтів. Це значно більше, ніж було зафіксовано взимку 2018 року. Найдорожчим трансфером стало запрошення до "Челсі" аргентинського футболіста "Бенфіки" Енцо Фернандеса, якою обійшлося "синім" у 121 млн євро.

Рекорди з зимових трансферів в АПЛ

Січень 2023 — 780 млн фунтів Січень 2018 — 465 млн фунтів Січень 2022 — 322,9 млн фунтів; Січень 2020 — 232,9 млн фунтів; Січень 2017 — 221,2 млн фунтів.

Відразу дев'ять представників Прем'єр-ліги опинилися у десятці команд, які витратили найбільші гроші на новачків у це трансферне вікно. Найбільш активним англійським клубом перед дедлайном виявився "Ноттінгем Форрест", який запросив одразу трьох нових гравців.

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